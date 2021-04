F1, il nuovo circuito di Miami? Eccolo in Assetto Corsa

In occasione dell'ultimo weekend di gara a Imola, la FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) ha annunciato una nuova corsa per il campionato del mondo di Formula 1 del 2022. Si tratta di un circuito cittadino che si snoda attorno all'iconico Hard Rock Stadium di Miami. L'organizzazione della Formula 1 ha usato Assetto Corsa per fornirci un'anteprima del nuovo tracciato. Eccola.

Sebbene normalmente Assetto Corsa utilizzi circuiti riprodotti con tecniche di Laserscan, in modo da rendere nella maniera più fedele possibile qualsiasi tipo di sconnessione e anomalia, in questo caso ci troviamo al cospetto di una mod, comunque ottimamente realizzata. Assetto Corsa, insieme a rFactor 2, è l'unica simulazione di guida a supportare mod di questo tipo.

Il Gran Premio della Florida sarà il secondo negli Stati Uniti, dopo quello ad Austin, in Texas. Inoltre, non è la prima volta che la Formula 1 si serve di un videogioco per promuovere il GP appena annunciato: guardate l'immagine con cui è stato presentato sui social: richiama il mitico GTA Vice City, ambientato in una città fittizia ispirata proprio da Miami.