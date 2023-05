F1 23 mostra per la prima volta il circuito di Las Vegas Strip

Il Gran Premio di Las Vegas Strip si unirà quest'anno al calendario di Formula 1. Electronic Arts e Codemasters adesso lo mostrano in anteprima con il nuovo trailer di gioco di F1 23, anticipando ciò che i fan potranno vedere nella realtà quando il GP si svolgerà il prossimo 19 novembre.

A un primo sguardo, sembra trattarsi di una sorta di incrocio tra il circuito di Marina Bay a Singapore con un lunghissimo rettilineo che ricorda quello del circuito di Baku in Azerbaijan (il trailer va guardato su YouTube per una limitazione ai contenuti imposta dalla F1).

Lo studio ha costruito il Las Vegas Strip Circuit da zero, utilizzando migliaia di foto come riferimento e considerevoli dati fotogrammetrici. Il progetto prevede tre rettilinei, una sequenza di curve ad alta velocità e un'unica sezione di chicane. La velocità media del circuito sarà paragonabile a quella dell'originale "Tempio della Velocità" - l'Autodromo Nazionale di Monza - e i piloti potranno sfrecciare su questo circuito di 6,12 km a una velocità massima di 212 miglia orarie. Il circuito ad alta velocità rappresenterà una sfida unica per i piloti che dovranno raggiungere la massima velocità sulla Strip di Las Vegas, passando davanti a monumenti, casinò e resort famosi in tutto il mondo.

Il circuito di Las Vegas Strip sarà disponibile al lancio di F1 23, il prossimo 16 giugno. Altri dettagli si trovano qui.