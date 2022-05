F1 22 anticipa il GP di Miami: ecco le prime immagini con il motore di gioco

Il debutto del Gran Premio di Miami previsto per questo fine settimana è molto atteso nel mondo della Formula 1. Sarà l'unico nuovo circuito quest'anno e, inoltre, sulla carta ha caratteristiche che metteranno a dura prova i tecnici dei vari team in cerca del migliore assetto, perché alterna fasi molto veloci, con la presenza di ben tre zone DRS, a fasi lentissime in cui i piloti dovranno rallentare considerevolmente le vetture.

F1 22: il circuito di Miami

Electronic Arts e Codemasters ci hanno messo a disposizione una primissima build Preview di F1 22, che stiamo provando alacremente e che offre un'anteprima di alcuni contenuti, tra cui proprio il circuito di Miami. Rimandando ai prossimi giorni per una disanima completa di questa versione di F1 22, anticipiamo qualche considerazione preliminare proprio su Miami.

F1 22 naturalmente simulerà con dovizia di particolari la stagione in corso di Formula 1 e si adeguerà innanzitutto al cambio regolamentare per l'aerodinamica, sfoggiando le nuove scocche delle vetture così come le vediamo in tutti i weekend di gara. Ma non solo, anche piloti, circuiti, grafiche e telecronaca (con Davide Valsecchi al posto di Luca Filippi) verranno adattati alla nuova stagione.

Dopo aver provato la nuova pista in F1 22, possiamo dire che si tratta di un circuito molto veloce, con cambi di direzione importanti nella prima parte e lunghi rettilinei dove è possibile abilitare il DRS. Non manca una parte molto lenta, a spezzare i due lunghi rettilinei, con un'alternanza che ci ha fatto ricordare alcuni tratti del circuito di Baku, in Azerbaijan. In giro si completa in circa un minuto e trenta secondi, o poco di più.

Il circuito di Miami è stato ricavato intorno all’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins, mentre la sezione lenta a cui accennavamo riguarda le curve 13-16, molto vicine al cavalcavia della Florida Turnpike che i piloti vedranno molto chiaramente quando transiteranno sotto ad esso. Si tratta della principale strada a pedaggio tra Miami e Orlando.

F1 22 seguirà anche tutti i cambiamenti che sono stati apportati alle piste già presenti nel calendario della scorsa stagione. Melbourne perderà la chicane prima del rettilineo e Abu Dhabi rifletterà i cambiamenti che abbiamo visto anche nella fatidica ultima gara della stagione 2021. Anche il circuito di Barcellona risulterà modificato, mentre i weekend di gara a Imola, Red Bull Ring e Interlagos accoglieranno la Sprint Race, come da regolamento di quest'anno.

Coloro che preordineranno F1 22 prima del 16 maggio riceveranno alcuni bonus come gli oggetti a tema Miami realizzati in collaborazione con Abstrk. Oltre alla livrea che vedete nella gallery, sono previsti diversi articoli di abbigliamento indossabili in F1 Life, uno spazio personalizzabile dove si possono mostrare agli altri giocatori le proprie collezioni, che comprendono supercar, oggetti di vario tipo, arredamento e altro.

F1 22 sarà il primo capitolo della serie sviluppata nella sede di Birmingham di Codemasters completamente supportato da Electronic Arts. Rientrerà nella categoria di giochi EA Sports It's in the game e questo si rifletterà anche nel nome: non sarà F1 2022 come ci si sarebbe potuto aspettare sulla scia dei capitoli precedenti, ma F1 22, rispecchiando la nomenclatura dei vari FIFA o delle altre serie di EA Sports.

F1 22 arriverà nella versione definitiva il prossimo 1 luglio: ne riparleremo a breve!