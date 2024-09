Essere donna nel mondo del gaming 'è spaventoso': la denuncia di una professionista

Secondo una ricerca condotta tra Regno Unito e USA, due videogiocatrici su tre vengono molestate e insultate. Una su dieci ha preferito rinunciare al multiplayer online per la paura di subire violenze.

Un recente servizio di Sky News UK ha raccolto le testimonianze di alcune videogiocatrici che ancora oggi vivono una situazione di disagio per il solo fatto di essere donne. Il rapporto della giornalista Mickey Carroll evidenzia che ancora 2 donne su 3 sono vittime di violenza verbale e psicologica nel settore dei videogiochi.

Lo studio, condotto Jenny McBean di Bryter, ha preso in esame un campione di circa mille ragazze che sono solite giocare ai videogiochi. Il 65% di queste ha affermato di aver subito abusi e violenze, soprattutto su Discord, dagli altri videogiocatori di sesso maschile.

I numeri si basano sui dati raccolti nel 2023 che mostrano un miglioramento rispetto al 2022, dove le vittime erano il 72% delle intervistate. Una diminuzione significativa, ma che evidenzia uno stato ancora distante dalla risoluzione.

Il 20% delle donne intervistate ha spiegato di aver scelto volontariamente di non giocare online per evitare molestie e insulti. Una ragazza su dieci dichiara addirittura di essere stata minacciata di stupro.

Come accennato in precedenza, la maggior parte degli abusi avvengono attraverso la chat vocale, soprattutto su Discord. Questo tipo di giocatori iniziano con commenti sessisti, fino ad arrivare a veri e propri insulti o minacce. Una situazione, purtroppo, che non si limita solo all'ambiente online, ma anche al mondo dell'eSport.

La giocatrice professionista Mathilde ha dichiarato: "Essere una donna nel mondo del gaming è spaventoso. Devi avere fiducia in te stessa…se qualcuno mi salta addosso, io mi sposto indietro".

Dal canto suo, Discord ha dichiarato a Sky News che l'applicazione include "contromisure immediate" quando vengono segnalate molestie, sostenendo che la sicurezza è integrata in ogni aspetto del suo servizio insieme a "strumenti proattivi e reattivi".