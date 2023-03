Epic ha investito più di 10 milioni di dollari per poter regalare ai propri utenti un nuovo gioco ogni settimana

Epic Games ha annunciato che continuerà a regalare un nuovo gioco alla settimana attraverso la sua piattaforma Epic Games Store. Gli utenti potranno riscattare in maniera completamente gratuita i nuovi giochi al giovedì, con l'unico requisito quello di giocare tramite la piattaforma di distribuzione di Epic.

Dal lancio di Epic Games Store alla fine del 2018, l'azienda di Unreal Engine e di Fortnite ha speso 11,6 milioni di dollari per potersi assicurare le licenze necessarie a distribuire i giochi gratuitamente. L'iniziativa, secondo numeri forniti dall'azienda, ha consentito di acquisire 5 milioni di nuovi utenti.

L'obiettivo di Epic è quello di avere un gioco di grande richiamo ogni mese. La settimana in cui viene distribuito il titolo di richiamo "diventa molto importante" ha detto Steve Allison, vicepresidente e direttore generale dell'Epic Games Store. In un'intervista a The Verge, ha anche evidenziato come per le settimane rimanenti si propenda per giochi più piccoli, gemme inattese e titoli di sviluppatori indipendenti in ascesa.

Nel 2023 Epic non ha ancora concesso titoli gratuiti di grande risonanza, se si pensa che in passato gli utenti hanno potuto riscattare capolavori dalla longevità garantita come Grand Theft Auto V o Sid Meier's Civilization VI. Allison ha anche rivelato che i giochi più piccoli, grazie all'iniziativa di Epic Games Store, vengono riscattati dalle 6,5 alle 7 milioni di volte in quella settimana in cui sono distribuiti gratuitamente. Per i titoli più importanti, invece, si può arrivare a 20/25 milioni di utenti che riscattano il gioco gratuito.

La strategia di Epic naturalmente punta a rendere il più possibile popolare Epic Games Store, e a colmare il margine con Steam. Regalando i giochi, dunque, può ottenere che le attenzioni degli utenti dello store si concentrino sui titoli più remunerativi ospitati all'interno della piattaforma, principalmente quelli free-to-play con acquisti in-app come Rocket League e Fortnite. Questi giochi, peraltro, non sono reperibili su Steam.

Il valore dei giochi concessi gratuitamente da Epic Games negli anni ammonta a 17,5 miliardi di dollari. L'investimento che si è reso necessario sembra portare dei risultati, visto che Epic ha annunciato che gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto il picco di 34,3 milioni nel 2022, rispetto ai 31,1 milioni del 2021, mentre gli utenti attivi mensili hanno raggiunto i 68 milioni, rispetto ai 62 milioni del 2021.

Una crescita che però non coincide con un miglioramento delle finanze, visto che Epic Games Store ha fatturato meno nel 2022 che nel 2021. Se i giochi di terze parti hanno guadagnato di più, crescendo del 18% su base annua, con un incasso di 355 milioni di dollari, sono stati i titoli Epic a registrare un calo consistente, precisamente del 2%, con un incasso complessivo di 820 milioni di dollari. Naturalmente, la flessione è da attribuire principalmente a Fortnite.

"La cosa divertente è che dopo la pandemia gli utenti attivi mensili di Fortnite hanno retto, ma il tempo di gioco, le ore giocate e la spesa sono diminuiti", ha affermato Tim Sweeney, fondatore e attuale CEO di Epic Games. "Voglio vedere se le cose cambieranno quest'anno, specialmente con una nuova promettente stagione presto in arrivo".

Epic ha recentemente annunciato il lancio degli strumenti di Self Publishing sulla propria piattaforma, anche in questo caso nell'ottica di colmare una lacuna con Steam.