Epic Games Store rinnova la sfida a Steam e lancia gli strumenti per la pubblicazione autonoma (Self Publishing)

Epic Games Store annuncia strumenti per la pubblicazione autonoma (Self Publishing) per i team di sviluppo indipendenti che vogliono dare visibilità ai loro giochi pur non possedendo contratti di distribuzione con i produttori classici dell'industria. I nuovi strumenti di Epic ruotano intorno al nuovo portale per gli sviluppatori, come spiegato al link precedente.

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, sta rilasciando interviste con svariati siti del settore dove sottolinea l'importanza di questo momento per la sua azienda. Epic, del resto, colma un divario con Steam, che ha lanciato il Self Publishing ormai diversi anni fa con il progetto Steam Greenlight, poi confluito in Steam Direct. Da quando Valve ha lanciato questo strumento nel 2017, il numero di giochi distribuiti in Self Publishing è cresciuto vertiginosamente.

Sweeney ha anche affermato che Epic Games Store oggi raggiunge un pubblico di 68 milioni di utenti attivi al mese, rispetto ai 34 milioni del 2022. Ad oggi, il negozio ha avuto 230 milioni di giocatori. Con i nuovi strumenti, inoltre, gli sviluppatori possono ora avere la possibilità di raggiungere questo pubblico più facilmente e rilasciare i loro giochi a costi inferiori.

Il CEO, inoltre, continua a puntare sul più classico cavallo di battaglia di Epic, le più basse royalty chieste agli sviluppatori per le loro vendite tramite Epic Games Store. A differenza di Steam, Apple e Google, Epic Games ha addebitato agli sviluppatori una royalty del 12%, rispetto al solito 30%. Da quando Epic ha istituito questa politica, Microsoft ha abbassato le sue royalty dal 30% al 12% e gli altri distributori si sono, in parte, adeguati.