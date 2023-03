Epic Games verso l'introduzione di almeno 20 giochi 'Crypto' nel suo store

Epic Games, la software house conosciuta per Unreal Engine e per Fortnite, punterà in maniera consistente sui giochi basati sulla blockchain. Il dirigente di Epic Games, Steve Allison, ha recentemente dichiarato ad Axios che la sua azienda lancerà a breve altri 20 giochi con tecnologia NFT oltre ai 5 già presenti su Epic Games Store.

Il primo è stato Blankos Block Party, lanciato dallo studio di gioco Mythical, Inc. È un party game multiplayer free-to-play in cui i giocatori possono collezionare i tipici giocattoli alla base dell'idea di questo gioco, i "Blankos". Ciascuno di essi è unico, può essere personalizzato e migliorato man mano che viene utilizzato in gioco. I giocatori, poi, possono incontrare altre persone negli ambienti di gioco e mostrare i propri "Blankos".

Non è chiaro che tipo di riscontro Blankos Block Party abbia avuto da parte dei giocatori, con Allison che si è limitato a dire che è "abbastanza giocato". Ha anche aggiunto che sarà possibile rispondere a questa domanda quando altri giochi NFT saranno lanciati sullo store.

L'anno scorso è stato impegnativo per l'industria dei giochi blockchain. I giochi un tempo popolari Axie Infinity e Crypto Blades hanno visto crollare il valore dei loro NFT, mentre il token nativo del primo rimane ben al di sotto dei massimi registrati nel novembre 2021. Si tratta di una contrazione addirittura del 95% rispetto al valore massimo, corroborata anche da un devastante attacco informatico subito dalla software house che cura Axie Infinity, la vietnamita Sky Mavis.

Lo scorso gennaio, inoltre, Ubisoft ha dichiarato che il suo tentativo di integrare gli NFT nei suoi giochi è da considerare fallito perché "i giocatori lo respingono". Più recentemente, il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, si è dimesso dalla sua carica dopo aver dichiarato che la sua azienda avrebbe dato sempre più spazio alla blockchain.

Epic, invece, sembra ancora in una fase di carotaggio delle potenzialità della blockchain in ambito gaming, anche nel tentativo di differenziarsi dal principale rivale, Valve, con Steam, che invece ha da tempo puntualizzato che i "Crypto games" non avranno spazio nel suo store. Epic, d'altro canto, continua a mantenere una certa distanza rispetto alle forme di pagamento basate sulle criptovalute, ribadendo che i distributori di questi giochi sono responsabili di aspetti come transazioni, servizio clienti e rimborsi. Epic continua a tenere gli occhi aperti sulla sicurezza, consapevole dei rischi che potrebbe incorrere in termini di reputazione se si trovasse nelle condizioni di ospitare una piattaforma NFT non affidabile.