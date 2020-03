Epic Games, tornei di Fortnite in standby per risolvere i problemi prestazionali. Ninja è d'accordo

Epic Games ha annunciato che non ospiterà tornei di Fortnite con premi in denaro fino a quando non risolverà i problemi legati alle prestazioni che interessano sia i giocatori che i server di gioco. "Il nostro obiettivo è migliorare le prestazioni prima di dare il via a qualsiasi competizione a premi in denaro", ha dichiarato la software house su Twitter.

Il tweet sembra suggerire quindi che nel prossimo futuro non ci saranno dettagli sulla prossima Coppa del Mondo o eventuali eventi di qualificazione. Lo scorso luglio, Epic ha ospitato la prima Coppa del Mondo di Fortnite a New York, con 10 tornei di qualificazione online nel corso di pochi mesi e un premio finale in denaro di 30 milioni di dollari.

L'ultima stagione di Fortnite, la Season 2, è stata presentata il 20 febbraio e contiene diversi cambiamenti che influenzano le prestazioni. Uno di questi è che diverse aree della mappa sono sorvegliate da NPC armati e coordinati, e forse Epic sta riscontrando problemi con il modo in cui quei personaggi si sincronizzano tra le partite. A inizio febbraio vi è stato anche il passaggio al sistema fisico Chaos, il che ha creato qualche grattacapo.

Non è comunque da escludere che la presa di posizione di Epic Games sia più cautelare che effettivamente legata ai problemi del titolo. La diffusione del Coronavirus ha già portato al rinvio della Game Developers Conference e alla cancellazione di altri eventi tecnologici come il Mobile World Congress e la conferenza degli sviluppatori F8 di Facebook. Non è da escludere che Epic segua la League of Legends Pro League in Cina, che ha sospeso i match di persona per puntare su un formato solo online per il prossimo futuro.

In attesa di saperne di più, popolari streamer e giocatori come Tyler "Ninja" Blevins, Nick "NickMercs" Kolcheff e Kyle "Bugha" Giersdorf hanno accolto positivamente l'annuncio di Epic Games.