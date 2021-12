Epic Games Store vi regala Dead by Daylight, ma solo per pochi giorni

Anche questa settimana Epic Games Store vizia i suoi utenti con un nuovo gioco gratuito. Stavolta tocca a Dead by Daylight, l'acclamato survival horror asimmetrico sviluppato da Behaviour Interactive. I giocatori possono riscattare una copia PC del titolo senza costi aggiuntivi dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma di Epic. Oltre a Dead by Daylight c'è anche while True: learn(): entrambi sono disponibili solo per pochi giorni.

Dead by Daylight e while True: learn() gratis sullo store di Epic

"La morte non è una via di fuga". Lanciato nell'estate 2016 come esclusiva PC, Dead by Daylight ha venduto più di 1 milione di copie nei primi due mesi, ma il vero successo è stato raggiunto con le versioni console: dopo essere approdato su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch - e persino su iOS e Android - il titolo multiplayer è stato acquistato 36 milioni di volte. Grazie a quest'impresa, nel 2018 Behaviour ha potuto acquisire i diritti di pubblicazione da Starbreeze per diventare il publisher di Dead by Daylight ed estenderne, così, il supporto post-lancio.

Come leggiamo nella descrizione presente su Epic Games Store, Dead by Daylight "è un horror game multigiocatore (4 contro 1) in cui un giocatore assume il ruolo del feroce Killer e gli altri 4 giocano come Sopravvissuti, cercando di sfuggire al Killer ed evitando di farsi catturare, torturare e uccidere". Mentre i Sopravvissuti giocano in terza persona, ottenendo un migliore controllo del campo di gioco, il Killer gioca in prima persona per focalizzarsi sulla caccia.

Gli utenti registrati a Epic Games Store possono riscattare il gioco senza costi aggiuntivi, cliccando qui. La promozione è valida solo fino alle ore 17.00 del 9 dicembre.

Fino ad allora sarà disponibile anche while True: learn(), secondo gioco gratuito di questa settimana su EGS. Passiamo dagli inquietanti terreni di caccia di Dead by Daylight alla stanza di un esperto di machine learning, un programmatore che scopre accidentalmente il talento nascosto del suo gatto domestico: il suo amico a quattro zampe è bravissimo a programmare, ma non cavandosela con la lingua umana non potrà svelarci i suoi segreti.

In questo atipico puzzle game i giocatori potranno imparare le vere basi del machine learning, tramite meccaniche ispirate realmente a questa tecnologia. "while True: learn() è il miglior gioco per avvicinarsi al mondo della data science, ma solo perché non esistono altri pazzi disposti a farne un altro simile". Gli sviluppatori di Luden.io assicurano che chiunque può affrontare le sfide di while True: learn () e che non è affatto necessario saper programmare.

Come Dead by Daylight, while True: learn() può essere riscattato gratuitamente entro il 9 dicembre grazie alla promozione presente su Epic Games Store.