Epic Games si assicura un investimento da 1 miliardo: 200 milioni arrivano da Sony

Pochi giorni fa vi parlavamo delle ingenti perdite che hanno colpito Epic Games e, in particolare, il suo "giovane" Store, aspirante nemesi del più popolare Steam. Lo stesso Tim Sweeney, CEO della compagnia, ha recentemente confermato il dato negativo, ma lo avrebbe anche contestualizzato definendolo un "investimento" necessario per la crescita del marketplace digitale.

L'investimento, quello vero, è però arrivato da alcune società esterne intenzionate a sostenere la visione di Epic per quanto concerne il colossale metaverso di Fortnite, gioco in cui, per l'appunto, ritroviamo i protagonisti delle serie videoludiche più iconiche di sempre. Tra i grandi investitori c'è anche Sony, che rinnova così la già consolidata partnership con Epic.

Epic Games continua la sua ascesa, al fianco di Sony

In risposta al report di IGN in merito ai famigerati 330 milioni persi da Epic, Tim Sweeney non ha negato la notizia diffusa per la prima volta dai legali di Apple, società che la scorsa estate si è scontrata con il produttore di videogiochi dopo aver rimosso Fortnite dal suo App Store.

Il CEO di Epic ha diffuso un'infografica in cui ribadisce che tali perdite hanno portato, di fatto, a enormi guadagni e a una crescita esponenziale degli utenti di Epic Games Store. Insomma, se secondo Apple la sua "rivale" starebbe perdendo soldi, Epic afferma di starne investendo.

Come se ciò non bastasse, la compagnia guidata da Sweeney ha appena annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 1 miliardo di dollari. I contributi provengono da diverse compagnie che contribuiranno così alla crescita di EGS e, soprattutto, a quella di Fortnite, gioco con cui Epic Games ha riunito altri popolari franchise del mondo videoludico. "Siamo grati ai nostri investitori che supportano la nostra visione per Epic e per il suo metaverso", afferma la società.

Il colosso di Rockville ha inoltre dichiarato che una grande fetta del maxi-investimento proviene da Sony, uno dei partner storici di Epic Games. "Questa somma include un investimento strategico di 200 milioni di dollari da parte di Sony Group Corporation", spiega Tim Sweeney, che parla della già stretta collaborazione tra le due compagnie e dell'obiettivo condiviso di "far avanzare lo stato dell'arte nella tecnologia, nell'intrattenimento e nei servizi online socialmente connessi".

Epic + PlayStation: da Horizon Zero Dawn, Aloy invade Fortnite

A proposito della partnership con Epic Games, Sony ha appena ufficializzato il debutto di Aloy nel mondo di Fortnite. Parliamo della carismatica protagonista di Horizon Zero Dawn - ora disponibile anche su PC - e del sequel Forbidden West già annunciato per PlayStation 5.

Un personaggio che si sposa perfettamente con il tema "selvaggio" della Stagione 6 inaugurata a marzo. Non a caso, Epic ha colto l'occasione per lanciare un torneo, la Coppa Aloy, disponibile esclusivamente per i giocatori di PS4 e PS5 da oggi, mercoledì 14 aprile.

Il bundle Horizon Zero Dawn per Fortnite sarà disponibile dal 16 aprile 2021, all'interno del Negozio Oggetti del popolare battle royale. In alternativa, i giocatori potranno sempre acquistare i singoli oggetti, ma solo il bundle includerà l'esclusiva schermata di caricamento "Aloy the Skywatcher". In aggiunta, i giocatori di Fortnite su PS5 che indosseranno l'outfit di Aloy sbloccheranno lo stile Aloy Cacciatrice dei ghiacci.

Chi non avrà intenzione di spendere soldi o crediti per il bundle potrà sempre provare a vincerlo partecipando alla Coppa Aloy, basata sulla modalità a squadre Duo (due giocatori): "le migliori squadre di ciascuna regione riceveranno il pacchetto Horizon Zero Dawn prima che sia disponibile nel Negozio Oggetti", spiega Epic nel comunicato ufficiale.