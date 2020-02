Epic Games regala Farming Simulator 19 questa settimana

Il gestionale sviluppato da Giants Software e prodotto da Focus Home Interactive, Farming Simulator 19 è il gioco gratuito della settimana su Epic Games Store. Lo si può riscattare fino al 6 febbraio. Farming Simulator è un gioco simulativo/gestionale che vi metterà nei panni di un contadino con il compito di gestire i propri campi e la propria attività. Il gioco presenta una bellissima modalità co-op fino a 16 giocatori.

E settimana prossima su Epic Games Store sarà gratuito un gioco su come fermare 4 virus mortali, in tema con l'attualità. Pandemic è un gioco di strategia cooperativo in cui il giocatore impersona il membro del gruppo d'élite di controllo della malattia, l'unica persona in grado di fronteggiare le quattro malattie mortali sparse per tutto il mondo.

Insieme a Pandemic, saranno gratuiti altri due giochi molto interessanti, entrambi adattamenti di famosi giochi da tavolo. Ticket to Ride è la trasposizione di un gioco in scatola pluripremiato. In questa avventura ferroviaria, bisogna collegare le propria città e raggiungere le destinazioni prima degli altri. Carcassonne è un classico gioco contemporaneo incentrato sul posizionamento di tessere e basato sul pluripremiato gioco in cui i giocatori disegnano e posizionano una tessera con sopra disegnato un paesaggio della Francia meridionale.

Altri dettagli si trovano su Epic Games Store.