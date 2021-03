Epic Games, le mani su Fall Guys: acquisito lo sviluppatore Mediatonic

Epic Games ha annunciato l'acquisizione di Tonic Games Group, la casa madre di Mediatonic (e Fortitude Games), nientemeno che lo sviluppatore del popolare gioco Fall Guys: Ultimate Knockout. L'azienda dietro al successo senza limiti Fortnite, per non parlare del motore Unreal Engine, assicura il pieno supporto a Fall Guys e conferma che il titolo continuerà a essere disponibile su PC, PlayStation e presto anche su Nintendo Switch e Xbox.

"Continueremo a investire per rendere il gioco una grande esperienza per i giocatori tra le diverse piattaforme" commenta la software house di Fortnite aggiungendo che, al momento, non c'è alcun piano di rendere il gioco free to play, come fatto con Rocket League. Da non dimenticare che Fall Guys è basato su Unity, rivale di Unreal Engine, ciononostante la software house vorrebbe integrare un sistema di account, cross-play, modalità "squad vs squad" e altro ancora.

Dave Bailey, cofondatore e CEO del Tonic Games Group, ritiene con il passaggio nelle mani di Epic di "aver trovato una casa fatta per noi. Condividono la nostra missione di creare e supportare giochi che abbiano un impatto positivo, potenzino gli altri e resistano alla prova del tempo e non potremmo essere più entusiasti di unire le forze con il loro team".

"Non è un segreto che Epic abbia investito nella costruzione del metaverso e Tonic Games condivide questo obiettivo", ha affermato Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games. "Poiché Epic lavora per costruire questo futuro virtuale, abbiamo bisogno di un grande talento creativo che sappia come creare giochi, contenuti ed esperienze potenti". Al momento non sono noti i dettagli finanziari di questa acquisizione.