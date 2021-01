Epic Games ha comprato RAD Game Tools per ridurre il tempo di caricamento dei giochi

Epic Games ha acquisito RAD Game Tools, un'azienda cardine nel mondo del gaming: offre strumenti e tecnologie come Blink Video e Oodle che permettono agli sviluppatori di comprimere video e asset di gioco senza perdita di qualità. Le tecnologie di RAD Game Tools sono integrate in circa 25 mila titoli e sicuramente ne avrete visto i loghi e i riferimenti nelle schermate di avvio dei vostri giochi preferiti dato che sono in attività dal 1988.

Un'acquisizione strategica per Epic Games, la quale fa sapere di avere "intenzione di integrare la potente tecnologia di RAD nell'Unreal Engine a beneficio della comunità degli sviluppatori e dei videogiocatori". Non è chiaro quanto abbia speso Epic, ma il CTO Kim Libreri ha motivato l'operazione ricordando come la tecnologia di compressione di RAD sia alla base di moltissimi titoli, tra cui Fortnite. "Il team di RAD include alcuni dei principali esperti mondiali di strumenti per la compressione, lo sviluppo di video e giochi e siamo entusiasti di accoglierli nella famiglia Epic".

Gli uomini di RAD collaboreranno con i team all'interno di Epic Games dedicati a rendering, animazione e audio, al fine di migliorare le caratteristiche dell'Unreal Engine e permette "a un numero ancora maggiore di sviluppatori di accedere a strumenti che velocizzano il caricamento e il download dei loro giochi, per offrire ai loro giocatori un'esperienza di gioco e video di migliore qualità". RAD Game Tools continuerà a supportare i propri partner dell'industria dei giochi, dei film e della TV, continuando a commercializzare licenze dei propri prodotti ad aziende di tutti i settori, "inclusi quelli che non usano l'Unreal Engine", sottolinea la software house.

"Il nostro lavoro con Epic risale a decenni fa e unire le forze è un passo avanti naturale dato il nostro allineamento in termini di prodotti, missione e cultura. Entrambi riteniamo che solide tecnologie consentano agli sviluppatori di creare esperienze belle, performanti e affidabili. Siamo entusiasti e onorati di entrare a far parte del fantastico team di Epic", ha commentato Jeff Roberts, fondatore e CEO di RAD Game Tools.