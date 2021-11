Epic Games compra Harmonix, sviluppatori di Rock Band: lavoreranno su Fortnite

La famiglia di Epic si allarga: la compagnia di Tim Sweeney ha annunciato l'acquisizione di Harmonix, studio indipendente noto ai più per aver creato le serie di Guitar Hero e Rockband, così come il più recente FUSER. Ora che è parte di Epic Games, Harmonix non staccherà la spina ai suoi giochi musicali, ma gran parte dei suoi sforzi saranno indirizzati verso Fortnite: gli sviluppatori americani contribuiranno allo sviluppo del metaverso di Epic.

Harmonix e Epic per il futuro del metaverso

Fondata nel 1995 da Alex Rigopulos ed Eran Egozy, Harmonix Music Systems nacque come compagnia specializzata nello sviluppo di software dedicati alla composizione musicale.

Rigopulos ed Egozy condividevano un obiettivo alquanto ambizioso: consentire a chiunque, esperto e non, di comporre facilmente la propria musica attraverso l'utilizzo di un dispositivo elettronico. Ecco dunque che, nel 2002, i videogiocatori diedero il benvenuto a Frequency (PS2), il primo di una lunga serie di rhythm game che catapulterà Harmonix verso il successo.

A dieci anni dalla separazione da Viacom, lo studio indipendente è stato appena acquisito da Epic Games. Come annunciato dalla stessa Harmonix, il suo team lavorerà a stretto contatto con Epic per sviluppare il metaverso del colosso americano. "Lavoreremo con Epic per sfidare ancora una volta le aspettative portando le nostre originali esperienze musicali nel metaverso". Harmonix intercetta le domande dei fan e dichiara che non ci saranno cambiamenti per Rock Band e FUSER: i futuri contenuti previsti per i due giochi verranno rilasciati, come da programma.

Maggiori dettagli sul coinvolgimento di Harmonix arrivano dalla società di Tim Sweeney: "Il team di Harmonix collaborerà con Epic per sviluppare esperienze musicali e gaming per Fortnite, continuando a supportare i suoi titoli esistenti [...]". Ricordiamo che il metaverso di Epic - almeno nella prima fase - vede protagonista proprio Fortnite, gioco che ha già ospitato i concerti virtuali di artisti quali Travis Scott e Ariana Grande. Prossimamente i giocatori del battle royale accederanno a nuove tipologie di esperienze interattive, tra cui quelle realizzate da Harmonix.

"La musica sta già riunendo milioni di persone in Fortnite", ha dichiarato Alain Tascan, VP of Game Development presso Epic Games. "Insieme al team di Harmonix trasformeremo il modo in cui i giocatori vivono la musica, passando da ascoltatori passivi a partecipanti attivi".