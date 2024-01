Embracer senza freni: 97 licenziamenti per Eidos Montreal, cancellato il nuovo Deus Ex

Dopo la scoperta di Jason Schreier, il quale su Bloomberg ha rivelato che il nuovo Deus Ex è stato cancellato, Eidos ha confermato su X (Twitter) 97 licenziamenti attuati dalla società madre, Embracer Group. Non è chiaro se vi saranno altri progetti colpiti dai tagli, soprattutto dopo che gli studi occidentali di Square Enix sono stati accorpati in seguito all'acquisizione.

"Il contesto economico globale, le sfide della nostra industria e l'annunciata ristrutturazione di Embracer alla fine hanno avuto ripercussioni anche sul nostro studio" ha scritto Eidos. "È stata presa la difficile decisione di allontanare 97 membri dai team di sviluppo, dall'amministrazione e dal servizio di supporto".

Nel messaggio, la software house si rivolge ai giocatori chiarendo che continuerà a sviluppare giochi di alta qualità, ma sottolineando che questo dovrà in ogni caso conciliarsi con una situazione piuttosto complessa. Non sono chiaramente mancati i ringraziamenti per il supporto che lo studio ha ricevuto e continua a ricevere.

NEWS: Embracer Group has canceled a Deus Ex video game that was in development for ~2 years and laid off an unspecified number of staff at Eidos Montreal: https://t.co/VU7bmdMULI — Jason Schreier (@jasonschreier) January 29, 2024

È interessante notare che Eidos non fa alcun riferimento al titolo cancellato. Da Deus Ex: Mankind Divided sono passati ben otto anni e il gioco si conclude con un finale aperto del quale molti fan attendono con ansia il sequel. A tal proposito, alcune fonti di The Verge avrebbero sostenuto che non è la prima volta che un sequel di Mankind Divided viene cancellato.

Nel frattempo, Embracer ha rimosso anche Deus Ex Go dagli store di Apple e Google, un rompicapo ambientato nell'universo dell'omonima saga rilasciato nel 2016, insieme ad altri titoli di Square Enix Montreal. A questo punto, diventa difficile stabilire se l'agognato sequel arriverà mai sugli scaffali, ma è possibile che il nodo venga sciolto direttamente dallo studio ponendo fine, in un caso o nell'altro, a un'attesa che ormai si protrae da troppo tempo.