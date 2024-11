Elon Musk su Avowed: non per essere il più forte, ma il più arrabbiato contro i pronomi

Elon Musk ha fatto nuovamente parlare di sé nel settore dei videogiochi, stavolta però non per una sua impresa in un mondo virtuale. Anzi, un'impresa vorrebbe compierla: quella di sconfiggere il presunto "woke-virus" che si starebbe diffondendo nell'industria e ha scelto di partire con Avowed.

La polemica è stata sollevata dall'utente X (Twitter) Grummz, noto soprattutto per essere un detrattore della cosiddetta "cultura woke" e di Xbox nel suo complesso. Non è riuscito a trattenersi, quindi, dal criticare l'ultima produzione degli Xbox Game Studios.

In particolare, Avowed include i pronomi di genere che consentono al giocatore di scegliere tra uomo, donna e non binario. In quest'ultimo caso, il pronome viene sostituito con "they/them" (loro) che secondo gli sviluppatori promuove una cultura dell'inclusione.

Having pronouns in a fantasy video game is utterly unacceptable 😡 https://t.co/h5ISGFBJZT — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Si tratta di una semplice opzione che non influenza in alcun modo l'esperienza di gioco né la visione degli artisti che lo hanno realizzato. Tuttavia, a Grummz questa proposta non piace.

A rincarare la dose, quindi, ci ha pensato Elon Musk scrivendo che "Inserire i pronomi in un videogioco fantasy è semplicemente inaccettabile". Un modo per supportare la tesi di Grummz e criticare, in maniera più ampia, le software house che decidono di inserire elementi di inclusione nelle proprie opere.

Tuttavia, considerando l'incisività che questa opzione ha sull'esperienza di gioco – ovvero nulla – la polemica si presenta piuttosto sterile. Peraltro, si tratta di elementi presenti anche in altri titoli di spessore come Hogwarts Legacy e Baldur's Gate 3, i quali però non sembrano aver scatenato tanta amarezza, neanche nei due protagonisti di cui sopra.