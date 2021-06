ELEX 2 annunciato ufficialmente all'E3 2021: arriverà su console e PC

In occasione dell'E3 2021, THQ Nordic ha annunciato ufficialmente ELEX 2, seguito dell'action RPG che catapultava i giocatori in un complesso mondo post-apocalittico in cui il fantasy medievale incontrava la fantascienza; un mix bizzarro che, purtroppo non aveva del tutto convinto la critica, ricevendo un'accoglienza decisamente tiepida. I tedeschi di Piranha Bytes ci riprovano: il secondo episodio sbarcherà su PC e sulle console di vecchia e nuova generazione.

ELEX 2, ritorno su Magalan: vediamo il trailer in CGI

La storia di ELEX 2 è ambientata diversi anni dopo gli eventi conclusivi del primo capitolo. Il giocatore vestirà nuovamente i panni di Jax, protagonista del gioco originale: "Molti anni dopo la sconfitta degli ibridi da parte di Jax, una nuova minaccia giunge dal cielo, pronta a scatenare i pericolosi poteri dell'Elex oscuro e a mettere in pericolo tutti gli esseri viventi del pianeta. Al fine di preservare la pace su Magalan e la sicurezza della propria famiglia, Jax deve convincere le fazioni a unirsi contro gli invasori e ritrovare suo figlio Dex, che gli è stato tolto".

Proprio come nel prequel, anche ELEX 2 proporrà un setting estremamente variegato, con qualche gradita novità. Il mondo di gioco è stato espanso per offrire una libertà senza precedenti: sarà dunque possibile utilizzare il jetpack di Jax per sorvolare i cieli di Magalan ed esplorare liberamente una mappa sconfinata e ricca di sorprese. Nella campagna single player i giocatori entreranno in contatto con le fazioni appena menzionate e con un'ampia varietà di NPC.

I personaggi, a detta degli sviluppatori, ricorderanno tutte le azioni compiute dal giocatore e reagiranno di conseguenza: questi si uniranno a un gruppo o lo abbandoneranno in base al comportamento di Jax, ma potranno anche essere uccisi e influenzare il corso degli eventi in maniera irreversibile. Tra le altre novità introdotte da Piranha Bytes troviamo un combat system più fluido e coinvolgente, supportato da un sistema di controllo sensibilmente migliorato.

Purtroppo non abbiamo altre informazioni e il reveal trailer in CGI non ci permette di carpire ulteriori dettagli. Sappiamo che ELEX 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. THQ Nordic non ha comunicato la data di uscita, ma l'obiettivo - come dichiarato ai microfoni di Wccftech - è quello di rilasciare il gioco entro la fine del 2021.