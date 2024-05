Electronic Arts sta lavorando sulla pubblicità all'interno dei videogiochi

I videogiocatori hanno espresso più volte dissenso a proposito della visualizzazione di messaggi pubblicitari all'interno dei videogiochi. La comparsa di spot durante l'esperienza di gioco può rappresentare fonte di distrazione e compromettere il coinvolgimento. Tuttavia, sembra che Electronic Arts, che storicamente non sempre si è dimostrata propensa ad accogliere pienamente il parere dei giocatori, stia lavorando in tal senso.

Bisogna sottolineare che le pubblicità in-game non entusiasmano neanche i dirigenti di EA, come si può leggere in questa trascrizione della conferenza a margine della pubblicazione dei risultati finanziari, anche se è un progetto comunque in fase di discussione all'interno dell'azienda. Durante l'incontro, Andrew Wilson, CEO di EA, ha detto che è "ancora presto" e che "bisogna stare molto attenti" quando si procede su questa strada.

"Mentre costruiamo una community di appassionati e valutiamo come sfruttare il pieno potenziale dei nostri giochi, come potremmo usare la pubblicità come motore di crescita all'interno di questo tipo di esperienze?" ha chiesto Wilson agli azionisti.

Electronic Arts ha già fatto esperimenti di questo tipo in passato. Messaggi pubblicitari si trovavano all'interno di alcuni contenuti di gioco in Mercenaries 2, un videogioco d'azione open-world sviluppato da Pandemic Studios e rilasciato nel 2008. Nel caso di UFC 4, invece, EA inserì addirittura una pubblicità a schermo pieno dello show di Amazon The Boys un mese dopo il rilascio del gioco. Mentre i redattori avevano già pubblicato le loro recensioni, non hanno così potuto valutare quella forma di interruzione dell'esperienza di gioco a scopo pubblicitario. Dopo le immancabili proteste dei giocatori (arrivarono principalmente tramite Reddit), EA si scusò e rimosse la pubblicità di The Boys.