Electronic Arts spinge il nuovo brand EA SPORTS FC: accordo di ferro con LaLiga

Come noto da tempo, FIFA 23 è l'ultimo FIFA di Electronic Arts: dalla stagione 2023-2024 il gioco si chiamerà EA SPORTS FC. Un cambio di brand dovuto al mancato accordo – sia economico che di visione - con l'organo che governa il calcio mondiale. Il mancato rinnovo della licenza potrebbe rappresentare un momento critico per la popolare serie calcistica, ma in casa Electronic Arts sono pronti a sostenere il nuovo brand per farlo entrare nel cuore degli appassionati.

In tal senso deve essere visto l'accordo con la LaLiga, il campionato di calcio spagnolo: si tratta di un'intesa pluriennale che partirà proprio dalla stagione 2023-2024 e che includerà i diritti di denominazione per tutte le competizioni LaLiga, un rebranding completo di LaLiga con EA SPORTS inclusi tutti i loghi, la grafica, i caratteri e altri elementi visivi, oltre a fornire nuova integrazione nel gioco, la trasmissione degli highlights e impegni congiunti a sostegno delle iniziative.

Questa nuova partnership comprenderà la prima e la seconda divisione di LaLiga (le principali competizioni calcistiche professionistiche spagnole), LaLiga Promises (il torneo annuale giovanile della lega) e la "eLaLiga". Ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi mesi. Non è stata comunicata l'entità finanziaria dell'intesa, ma stando a indiscrezioni di stampa spagnola si parla di 30 milioni di euro all'anno versati da EA a LaLiga.