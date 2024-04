Electronic Arts smentisce Jeff Grubb: Dead Space 2 Remake non era in lavorazione e forse non si farà

Nell'ultima puntata del podcast Game Mess Mornings di Giant Bomb, il giornalista e insider Jeff Grubb ha parlato di Dead Space 2 Remake, un gioco che secondo le sue fonti avrebbe raggiunto la fase di pre-produzione per poi essere cancellato. In via eccezionale, però, le parole di Grubb sono state commentate direttamente da Electronic Arts che ha smentito tutto.

Grubb ha spiegato che Dead Space 2 Remake era in sviluppo presso EA Motive, ma in seguito alle vendite poco entusiasmanti del primo capitolo rilasciato lo scorso anno, l'editore avrebbe chiuso il progetto. In realtà qualche dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni era nato proprio in merito alle vendite.

Dead Space Remake è stato un gioco ben accolto sia dalla critica che dal pubblico. Anche noi, nel nostro approfondimento, abbiamo apprezzato il lavoro fatto dallo studio e siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dell'esperienza, completamente rinnovata e migliorata, ma fedele a quello che fu uno degli horror più amati della settima generazione di console.

Peraltro, la stessa Electronic Arts non ha mai accennato alla riproposizione anche del secondo capitolo. Non si è fatta attendere, quindi, la risposta in merito che ha completamente smentito le fonti di Grubb, il quale, va riconosciuto, si è dimostrato più volte affidabile in merito alle notizie interne alle aziende.

Il publisher ha dichiarato a IGN: "Normalmente non commentiamo le voci, ma non c'è alcuna verità in questa storia". La società ha poi chiarito che il secondo capitolo della saga non è mai stato preso in considerazione per un remake, nonostante alcuni ritengano che EA reputi il primo un'operazione ben riuscita.