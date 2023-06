Electronic Arts si 'divide' in due: oltre a EA Sports nasce EA Entertainment

Electronic Arts ha annunciato un'importante ristrutturazione interna che la vedrà riorganizzarsi in due gruppi separati, EA Entertainment (ex EA Games) ed EA Sports. Ad annunciarlo è stato il CEO Andrew Wilson in una nota pubblicata sul sito del colosso del mondo dei videogiochi.

Secondo l'AD, la ristrutturazione conferirà ai leader degli vari studi interni una maggiore indipendenza creativa e responsabilità finanziaria per "prendere decisioni più rapide e informate sullo sviluppo e le strategie per arrivare sul mercato". L'obiettivo è quello di imprimere "un'accelerazione al nostro business, guidare la crescita e fornire valore a lungo termine per la nostra gente, i nostri giocatori e le nostre comunità", ha aggiunto Wilson.

In questa ristrutturazione non mancano le nomine: Laura Miele è stata nominata presidente di EA Entertainment, Technology & Central Development, Vince Zampella continuerà a sovrintendere i franchise Apex Legends, Star Wars e Battlefield mentre Samantha Ryan rimarrà a capo dei franchise "lifestyle e delle esperienze single-player di successo". Jeff Karp, invece, continuerà a occuparsi dei team mobile sotto EA Entertainment. Nella divisione rientreranno i titoli di studi di sviluppo come Respawn, DICE, Ripple Effect, Ridgeline Games, Full Circle, Motive Studio, EA Seattle, BioWare, le produzioni EA Originals e quelli mobile.

Per quanto concerne EA Sports, a presiedere la divisione c'è Cam Weber. David Tinson è stato nominato leader del team EA Experiences, con l'ex responsabile Chris Bruzzo pronto alla pensione. Anche il direttore finanziario Chris Suh se ne va lasciando il posto a Stuart Canfield. Questa divisione continuerà a gestire serie come F1, Madden, EA Sports FC (l'ex FIFA), NHL e molte altre.

Nella sua nota Wilson afferma che la dirigenza lavorerà "nei prossimi mesi" con gli studi per implementare i cambiamenti organizzativi annunciati. La ristrutturazione avviene dopo un taglio del 6% della forza lavoro avvenuto a marzo, a cui voci di corridoio dicono ne sarebbe seguito un altro a giugno che avrebbe colpito due terzi dei dipendenti di Firemonkeys, creatore di Need for Speed: No Limits.