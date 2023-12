Electronic Arts rilancia il Frostbite, ma gli studi sono liberi di scegliere il motore di gioco che preferiscono

Electronic Arts ha rinnovato il marchio del Frostbite, il motore di gioco sviluppato internamente. L'obiettivo è renderlo la soluzione ideale per lo sviluppo dei giochi, seppur gli studi interni potranno continuare a scegliere quello che a loro avviso è il motore più adatto alle proprie produzioni.

Il Frostbite nasce come motore di gioco per Battlefield Bad Company e fu sviluppato direttamente da DICE, ma è stato adottato anche da BioWare per Mass Effect, Dragon Age e Anthem, così come da EA Sports per i vecchi FIFA (oggi EA Sports FC). Anche per il recente remake di Dead Space è stato utilizzato il Frostbite, con risultati decisamente apprezzabili.

Tuttavia, si tratta anche di un motore piuttosto esigente in termini di risorse e i giochi di BioWare hanno tutti sofferto in termini di prestazioni. Lo stesso John Epler, direttore creativo di BioWare, ha rivelato che lo sviluppo di Dragon Age Inquisition ha evidenziato alcuni problemi con il Frostbite: lo "sprint" del cavallo, ad esempio, era in realtà solo un'illusione creata dall'aggiunta grafica della scia.

Ad ogni modo, Electronic Arts ha rinnovato il logo del Frostbite che adesso ritrae una mano "innatamente umana" si legge nell'annuncio. La nuova impronta è costruita a strati e il più basso rappresenta il passato, una base sulla quale trovano le proprie fondamenta gli strati successivi.

"Costruita con strati consecutivi e sovrapposti, la nostra nuova impronta della mano incarna il modo in cui i nostri team costruiscono i punti di forza l'uno dell'altro, andando oltre ciò che è possibile quando lavorano da soli. Ogni strato, come ogni pezzo della tecnologia Frostbite, è sia un'innovazione che una base che consente la costruzione dello strato sopra di esso e si evolve in un insieme coeso".