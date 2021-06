Electronic Arts ha acquisito i creatori di Golf Clash per 1.4 miliardi di dollari

In un comunicato ufficiale, Electronic Arts ha annunciato di aver acquisito Playdemic, Ltd., software house specializzata nello sviluppo di giochi mobile. Lo studio, precedentemente controllato da Warner Bros. e da AT&T, è stato acquistato per la bellezza di 1.4 miliardi di dollari. Playdemic è particolarmente nota per aver creato Golf Clash, gioco estremamente popolare su iOS, Android e Facebook: ad oggi, il "simulatore" di golf è stato scaricato 80 milioni di volte.

Dopo Codemasters, un'altra acquisizione miliardaria per EA

L'accordo commerciale tra EA e Warner Bros. Games porterà vantaggi a entrambe le parti. Nel caso di Electronic Arts, il colosso potrà espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato mobile entrando in possesso di un importante brand quale Golf Clash. Per quanto concerne Warner Bros. Games, etichetta di WarnerMedia (sussidiaria di AT&T), la compagnia potrà concentrare i suoi sforzi su franchise storici come Mortal Kombat e Batman Arkham e realizzare, così, nuovi giochi.

EA has acquired Playdemic (Golf Clash on mobile) from Warner Bros. Games and AT&T for $1.4 billion in cashhttps://t.co/5sLAYGK3K2 pic.twitter.com/jIh8xBh6BG — Nibel (@Nibellion) June 23, 2021

"Quello di Playdemic è un team di veri innovatori e siamo entusiasti di accoglierli nella famiglia di Electronic Arts", ha dichiarato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "Oltre al continuo successo di Golf Clash, il talento, la tecnologia e l'esperienza di Playdemic formeranno una potente combinazione con i nostri team e le IP che controlliamo".

È intervenuto anche Paul Gouge, CEO di Playdemic: "Abbiamo fondato Playdemic con l'obiettivo di creare esperienze di gioco altamente coinvolgenti e innovative. Il nostro successo con Golf Clash ha dimostrato il nostro approccio e la capacità dei nostri talentuosi team di sviluppare e gestire i migliori giochi per dispositivi mobile". In merito all'acquisizione, Gouge ha aggiunto: "Entrare a far parte di EA [...] è un importante passo successivo nel nostro viaggio e siamo felici di continuare a sviluppare sia Golf Clash che nuovi titoli come parte della famiglia di EA".

L'operazione Playdemic arriva a pochi mesi da un'altra importante acquisizione, quella di Codemasters. Ricordiamo, infatti, che lo scorso dicembre Electronic Arts ha acquisito l'editore e sviluppatore britannico per 1,2 miliardi di dollari. Specializzata nel genere racing, la software house ha recentemente pubblicato titoli come Dirt 5 e F1 2021.