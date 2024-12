Electronic Arts: 23 brevetti aperti a tutti per rendere i videogiochi più accessibili

Electronic Arts ha annunciato la disponibilità per tutti di ben 23 brevetti che consentiranno di migliorare l'accessibilità e l'inclusione nello sviluppo dei videogiochi. Tra questi, un sistema che analizza e corregge in tempo reale i frame che potrebbero avere un impatto sui giocatori che soffrono di fotosensibilità.

Electronic Arts ha annunciato che condividerà 23 brevetti con l'intera industria per consentire al maggior numero di persone di accedere ai videogiochi. I brevetti includono diversi strumenti per gli sviluppatori che semplificano, ad esempio, il test in tempo reale per la fotosensibilità o migliorano la generazione e il riconoscimento vocale e audio.

Tutti i brevetti saranno disponibili attraverso il portale dedicato all'accessibilità di Electronic Arts. Questi includeranno perfino un plugin per Unreal Engine 5 che integra IRIS, lo strumento per l'analisi della fotosensibilità di Electronic Arts che "analizza e identifica, in tempo reale mentre il gioco viene eseguito, i frame che potrebbero potenzialmente avere un impatto sui giocatori che soffrono di fotosensibilità".

Tra gli altri brevetti vanno menzionati:

Riconoscimento vocale personalizzato intelligente : sistema di riconoscimento vocale che migliora l'accuratezza e l'efficienza del riconoscimento vocale utilizzando mappature fonetiche personali per ciascun utente, così da comprendere meglio l'accento e altre variazioni di pronuncia, come quelle derivanti dai disturbi del linguaggio.

: sistema di riconoscimento vocale che migliora l'accuratezza e l'efficienza del riconoscimento vocale utilizzando mappature fonetiche personali per ciascun utente, così da comprendere meglio l'accento e altre variazioni di pronuncia, come quelle derivanti dai disturbi del linguaggio. Generazione di audio parlato espressivo da dati di testo : un sistema che genera audio di parlato espressivo da dati di testo e fornisce maggiore controllo e personalizzazione del parlato generato in base allo stile desiderato e agli attributi del parlante.

: un sistema che genera audio di parlato espressivo da dati di testo e fornisce maggiore controllo e personalizzazione del parlato generato in base allo stile desiderato e agli attributi del parlante. Generazione di un discorso con la voce dell'utente all'interno del gioco : un sistema in grado di generare un discorso con la voce di un giocatore, per il suo avatar, basandosi su dati di esempio di discorso minimi rispetto alle tecniche esistenti.

: un sistema in grado di generare un discorso con la voce di un giocatore, per il suo avatar, basandosi su dati di esempio di discorso minimi rispetto alle tecniche esistenti. Invecchiamento della voce mediante apprendimento automatico : un sistema in grado di far invecchiare la voce di input originale fino all'età desiderata senza richiedere campioni vocali aggiuntivi.

: un sistema in grado di far invecchiare la voce di input originale fino all'età desiderata senza richiedere campioni vocali aggiuntivi. Cambiamento dello stile musicale in base alle emozioni mediante deep learning : un sistema che deduce le emozioni dell'utente mentre gioca a un videogioco e adatta la colonna sonora di sottofondo per coniugarla al meglio con tali emozioni.

: un sistema che deduce le emozioni dell'utente mentre gioca a un videogioco e adatta la colonna sonora di sottofondo per coniugarla al meglio con tali emozioni. Selezione dinamica della funzionalità vocali sui dispositivi client: un sistema che rileva e abilita automaticamente le tecnologie di riconoscimento vocale disponibili su un dispositivo di gioco.

"Riteniamo che i giochi debbano essere accessibili a tutti e nostri team leader di settore sono sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere questo obiettivo realtà" ha spiegato Kerry Hopkins, vicepresidente senior global affairs di Electronic Arts. "Rendendo questa tecnologia disponibile a tutti, continuiamo a lavorare per migliorare l'accessibilità e l'inclusività per i giocatori di tutto il mondo, rimuovendo le barriere involontarie".