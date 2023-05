Elden Ring: superati i 20 milioni di copie vendute, in arrivo un DLC fan-made

Nel resoconto sull'anno fiscale 2022, Bandai Namco ha fatto sapere che Elden Ring ha venduto 20,5 milioni di copie dal suo lancio avvenuto a febbraio dello scorso anno. Il titolo ha riscosso enorme successo soprattutto all'estero, così come i titoli di medie e piccole dimensioni.

In particolare, l'editore sottolinea che i rilasci globali dei titoli minori hanno avuto un avvio piuttosto lento, ma stanno ottenendo un buon riscontro che si prevede continuerà a migliorare nei prossimi mesi. Situazione diversa per Elden Ring per il quale invece si preannuncia una fase discendente.

In ogni caso, rappresenta uno dei titoli che ha segnato il 2022 aggiudicandosi anche il premio come gioco dell'anno. From Software sta anche sviluppando la sua prima espansione, Shadow of the Erdtree, ma la data d'uscita è ancora incerta, con indiscrezioni che posizionano il rilascio direttamente nel 2024.

Nel frattempo, per chi volesse sperimentare qualche nuovo contenuto in tempi più stretti, può dare un'occhiata alla mod Garden of Eyes. Pur trattandosi di una mod, in realtà aggiunge nuove armi, armature, incantesimi e perfino nuove meccaniche con un boss esclusivo che prende il nome di Oedon the Primeval Current configurandosi come una vera e propria espansione.