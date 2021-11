Elden Ring: su PC frame rate bloccato a 60 fps, ma ci sarà il Ray Tracing

Dopo lo sbalorditivo trailer di 15 minuti, stanno crescendo a dismisura le aspettative dei fan su Elden Ring, erede spirituale dei noti soulslike realizzati dalla software house nipponica FromSoftware. La quale, insieme al produttore Bandai Namco, rivela ora anche i dettagli tecnici della versione PC del gioco.

Elden Ring: le specifiche della versione PC

Elden Ring è basato su un motore grafico derivato da quelli utilizzati da FromSoftware per i giochi della serie Dark Souls e, come questi ultimi quando sono approdati su PC, presenterà un frame rate bloccato a 60 fps. Se ci sarà modo di andare oltre, dunque, sarà solo per merito dei modder. Ad ogni modo, Elden Ring su PC godrà di Ray Tracing.

Tuttavia, gli effetti ray-traced non arriveranno al lancio, ma solo con una patch successiva al debutto. In Elden Ring i giocatori avranno modo di esplorare vastissimi terreni al galoppo di mitologiche creature all'interno di un contesto di gioco, per la prima volta per FromSoftware, a mondo aperto.

Inoltre, i giocatori possono provare decine di abilità e trovare quelle che meglio si adattano al loro stile tattico. I giocatori possono praticare la furtività per evitare il pericolo e cogliere i nemici alla sprovvista. Inoltre, possono sfruttare l'ambiente, il tempo e l'ora del giorno per ottenere dei vantaggi tattici.

Il gioco si basa su meccaniche di combattimento di schivata e parata. I giocatori dovranno imparare a interpretare le intenzioni del loro nemico: quindi, una schivata o una parata al momento giusto potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte, così come ci hanno abituato i precedenti soulslike. Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022.