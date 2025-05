Elden Ring: film annunciato ufficialmente. George R. R. Martin coinvolto anche nel lungometraggio

Bandai Namco e A24 hanno ufficialmente annunciato che Elden Ring diventerà un film. La regia e la sceneggiatura saranno entrambe affidate ad Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare). Nell'annuncio, George R. R. Martin figura solo come produttore, ma è lecito supporre che parteciperà anche alla stesura dell'adattamento.

D'altronde, il mondo dark fantasy di Elden Ring nasce proprio da uno scritto di Martin e, considerando la complessità del racconto, non sarebbe così strana la supervisione dello scrittore. Portare sul grande schermo, e quindi rendere accessibile al pubblico in una o due ore, le vicende di Elden Ring non sarà un compito semplice.

Elden Ring è un action RPG che cala il giocatore in un mondo vasto, ricco di ambientazioni e dungeon diversi. Il gioco è il risultato di un sapiente lavoro che unisce l'esperienza nello sviluppo di FromSoftware con la capacità di George R. R. Martin di costruire mondi fantastici dettagliati. Non sorprende il successo della produzione che dal suo rilascio, avvenuto a febbraio 2022, ha venduto oltre 30 milioni di copie e si è guadagnata praticamente un "posto fisso" ai The Game Awards, oltre ad aver ricevuto il GOTY 2022.

Il prossimo 30 maggio arriverà anche uno spin-off: Elden Ring Nightreign che consentirà ai giocatori di collaborare per superare diverse sfide. Si tratta quindi di un titolo multiplayer che, pur mantenendo elementi cardine di Elden Ring come armi e nemici, è stato completamente riprogettato per offrire un'esperienza molto diversa dal titolo originale.

In conclusione, Bandai Namco sembra voler espandere il mondo di Elden Ring attraverso un approccio crossmediale che ormai coinvolge numerose produzioni di successo, oltre a portare avanti un franchise che appare sempre più come l'erede degli apprezzati "Souls".