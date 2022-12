Elden Ring: domani arriverà un DLC PvP che sfrutterà le arene presenti nella mappa

Elden Ring è uno dei videogiochi più venduti dell'anno e principale favorito per il premio come miglior gioco del 2022 all'ormai imminente serata dei The Game Awards. Con lieve anticipo rispetto a questo importante momento, Bandai Namco e From Software rilasciano la prima espansione del gioco: il Colosseum Update, infatti, arriverà nella giornata di domani e aggiungerà l'attesa modalità PvP con le arene.

Nei mesi scorsi, infatti, i giocatori avevano individuato delle arene apparentemente inaccessibili e inutilizzate nella enorme mappa di gioco di Elden Ring. Le arene, chiamate anche "colossei", erano state mostrate da modder e dataminer, ma sembravano restare separate dall'esperienza di gioco principale. In particolare, una si trovava nell'area di partenza, Limgrave, e, visto il gran segreto che circondava queste arene, si suppose proprio che sarebbero state alla base di un futuro DLC.

Con il rilascio dell'update, ci saranno altre due arene a disposizione dei giocatori,oltre Limgrave, e permetteranno di cimentarsi in nuove sfide, contro altri giocatori, insieme a loro nelle battaglie fra team e anche da soli. Nel nuovo trailer, fra le altre cose, si vedono le

Il PvP era già disponibile in Elden Ring anche prima di questo aggiornamento, ma solo invadendo i mondi degli avversari. Recentemente FromSoftware aveva, infatti, lanciato il damage scaling separato per il PvP con la patch 1.07 per rispondere alle segnalazioni dei lettori che lamentavano uno sbilanciamento tra parte PvE e PvP del gioco.

La patch, evidentemente, serviva anche a definire gli equilibri alla base del Colosseum Update, che tecnicamente corrisponderà alla patch 1.08.