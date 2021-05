eFootball PES: SSC Napoli in esclusiva dalla stagione 2022-23

Il Napoli, dalla stagione 2022-2023, sarà esclusivamente su eFootball PES di Konami. La partnership tra la software house e la squadra italiana inizierà dalla stagione 2021-2022, ma diventerà esclusiva l'anno successivo. Dopo la Juventus e la Roma (solo per citarne alcune), diventate Piemonte Calcio e Roma FC in FIFA 21, Electronic Arts (che invece gode dell'esclusiva su Milan e Inter) dovrà trovare un nome alternativo per chiamare il Napoli in FIFA 23 (in uscita nel 2022). La nostra proposta è Partenope FC.

Konami diventerà il partner ufficiale del centro sportivo del Napoli, che dal 1° luglio cambierà nome in "SSC Napoli Konami Training Center" e sarà dotata di una nuova area gaming a disposizione di calciatori e ospiti. "Con questo accordo di partnership tra le nostre aziende, rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco definitivo per i fan del calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati dal fatto che il Napoli abbia deciso di firmare questo accordo esclusivo con Konami", ha affermato Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment.

"Siamo felici di lanciare questa partnership esclusiva con un marchio internazionale e innovativo come Konami per poter creare contenuti e esperienze esclusive per i tifosi del Napoli. Konami ha ulteriormente legato il proprio nome al marchio Napoli acquisendo i diritti di denominazione del centro sportivo. Questa partnership è solamente l'ultimo passo nel più ampio lavoro che ha come scopo l'internazionalizzazione del marchio Napoli e che è stato intrapreso dal club negli ultimi anni", ha aggiunto Serena Salvione, Responsabile Sviluppo Internazionale dell'SSC Napoli.

Konami deve ancora annunciare l'edizione di eFootball PES del 2022 e le aspettative sono elevate. La software house ha infatti scelto di coprire il 2021 con un aggiornamento stagionale anziché un nuovo capitolo, in modo da dire addio al FOX Engine e passare all'Unreal Engine per approdare al meglio su PlayStation 5 e Xbox Series X e S al massimo delle possibilità. Ce la farà? Ai posteri l'ardua sentenza.