eFootball: nuove funzionalità e campagne in-game nel Major Update per la Stagione 2024/25

KONAMI annuncia un importante aggiornamento per eFootball con l'eliminazione dei limiti di contratto e nuove opzioni di progressione automatica. I giocatori potranno personalizzare le statistiche con il nuovo "Booster Slot", mentre una serie di campagne in-game offre ricompense e bonus per migliorare i Dream Team.

KONAMI Digital Entertainment B.V. ha rilasciato un atteso aggiornamento per eFootball, il celebre titolo free-to-play di simulazione calcistica. Questo major update per la stagione 2024/25 introduce un ventaglio di miglioramenti al gameplay, nuove funzionalità e una serie di campagne in-game che promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco per tutti gli appassionati, dai nuovi giocatori ai veterani.

Gameplay rinnovato: più libertà e controllo

Una delle novità più rilevanti riguarda l'eliminazione dei limiti di contratto, richiesta a gran voce dai fan. I giocatori erano in passato costretti a sostituire i calciatori con contratti scaduti, mentre ora potranno continuare a utilizzare la loro rosa senza restrizioni temporali. Questo cambiamento si traduce in una maggiore libertà per gli utenti nella gestione del proprio team, senza la preoccupazione di dover continuamente rinnovare i contratti.

La gestione della progressione dei giocatori è stata resa più semplice e accessibile. Grazie a nuove opzioni di progressione automatica, gli utenti possono ora evitare la complessità di bilanciamenti e miglioramenti manuali, concentrandosi esclusivamente sull'azione in campo. Inoltre, la possibilità di azzerare la progressione dei giocatori senza costi aggiuntivi rappresenta un vantaggio notevole, soprattutto per chi ama sperimentare nuove strategie di sviluppo.

Un'altra aggiunta al gameplay è il "Finesse Dribble", una giocata che consente ai giocatori di affrontare le sfide sul campo in maniera più tattica e che offre maggiore libertà di intervento.

Una delle novità più interessanti introdotte con questo aggiornamento è il "Booster Slot", una funzione che permette di potenziare le statistiche dei calciatori in maniera personalizzata. Celebri leggende del calcio come Ronaldinho, Ludovic Giuly e Deco saranno disponibili come carte Epic dotate di "Slot Booster", il che offrirà ulteriori possibilità di personalizzazione e miglioramento delle squadre.

Il nuovo aggiornamento di eFootball, inoltre, dà il via a una serie di nuove campagne, offrendo bonus a tutti gli utenti che si traducono in risorse con cui migliorare i Dream Team. I giocatori potranno ricevere una carta Showtime Messi dopo aver completato il tutorial “Skill Up”, e potranno anche ottenere 7 gettoni booster casuali, 7 programmi skill training e 300 monete eFootball come bonus login gratuito durante il periodo della campagna. In particolare, la campagna Startup offre ricompense che includono carte Highlight di campioni come Robert Lewandowski e Leroy Sané, e due lotterie Highlight per FC Barcelona e FC Bayern. Attraverso una serie di obiettivi della campagna e dei Tour Event, i giocatori potranno così ottenere numerosi oggetti in-game.

Gli appassionati di eFootball avranno anche modo di arricchire le proprie squadre con pacchetti Ambassador dedicati a campioni come Messi e Neymar. Questi pacchetti includeranno l'ambasciatore selezionato e 10 compagni di squadra di livello mondiale che hanno giocato al suo fianco.

eFootball continua così il suo cammino verso una stagione 2024/25 ricca di novità, confermando l'intenzione di Konami di migliorare costantemente l'esperienza di gioco.