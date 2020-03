Echo arriva sul PTR di Overwatch: ecco uno sguardo al nuovo eroe che può clonare gli avversari

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, il 32esimo eroe di Overwatch, Echo, è ora disponibile sul PTR per dar modo a tutti i curiosi di provare il nuovo personaggio, conoscerne le abilità e affinare le tecniche in vista del debutto per la versione ufficiale del gioco. Jeff Kaplan, vicepresidente Blizzard Entertainment e Game Director di Overwatch, ha raccontato in un video le abilità di Echo.

Abbiamo già detto che, a livello di lore, Echo è un robot dotato di una forma avanzata di intelligenza artificiale adattiva. E "adattiva" è proprio il termine chiave per comprendere le abilità di questo nuovo personaggio ed in particolare la sua Ultimate - Duplicazione - che permetterà di prendere sembianze ed abilità e Ultimate di un eroe a scelta della squadra avversaria, per una durata di 15 secondi. In questa forma Echo si comporterà esattamente come il personaggio "copiato" ma avrà un tasso di rigenerazione della Ultimate accelerato così che nei 15 secondi potrà avere l'opportunità di clonare anche l'abilità finale.

L'attacco primario di Echo è il Colpo Triplo, tre colpi sparati contemporaneamente con uno schema triangolare. Questo attacco è di tipo projectile, con una velocità di trasferimento relativamente bassa. Il colpo secondario sono le Bombe Adesive, una scarica di ordigni che possono aderire a superfici o ad altri personaggi ed esplodere dopo un breve periodo di tempo. Il cooldown è di 6 secondi. L'attacco speciale (E) è Raggio Focalizzante, un raggio che dura circa 3 secondi e infligge danni aumentati ai bersagli che hanno meno del 50% di salute (scudi e barriere inclusi) e ha un cooldown di 8 secondi.

Echo è poi in grado di spiccare il volo in maniera simile a quanto fa Mercy, seppur con una dinamica leggermente differente. Il cooldown per il volo (tasto Shift) è di 6 secondi. L'abilità passiva, senza cooldown, è la Planata.

Non vi sono ancora video ufficiali di Echo in azione, ma su YouTube si può trovare un video gameplay di 13 minuti girato dallo streamer TimTheTatman, che abbiamo inserito qua sopra, con la partecipazione dello stesso Jeff Kaplan dove è possibile vedere le abilità di Echo all'interno della zona d'addestramento.