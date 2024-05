Ecco il sito web che traccia le prestazioni con i singoli giochi su Windows on Arm

Con l'annuncio dei nuovi Surface alimentati da processori Arm di Qualcomm (Surface Pro e Surface Laptop) e le dichiarazioni fatte in termini di boost prestazionale, sorge spontanea la domanda: come si comportano davvero con i giochi? Tenta di rispondere a questa domanda WorksOnWoA.com, sito web che monitora attualmente le prestazioni di oltre 1.400 giochi su device Windows basati su Arm.

Il sito web è stato creato da Linaro, un gruppo di ingegneri Arm, ed è supportato direttamente da Microsoft e Qualcomm. Il team ha testato i giochi su dispositivi basati sul processore Qualcomm Snapdragon X Elite e i risultati dei test sono suddivisi in quattro categorie: Perfect, Playable, Runs e Unplayable. Di seguito una breve descrizione di ogni categoria:

I titoli contrassegnati nella categoria "Perfect" funzionano ad almeno 60 fps in Full HD senza problemi che influiscono sull'esperienza di gioco.

funzionano ad almeno 60 fps in Full HD senza problemi che influiscono sull'esperienza di gioco. I titoli classificati come "Playable" funzionano, sempre in Full HD, a 30 fps o più con minimi problemi.

funzionano, sempre in Full HD, a 30 fps o più con minimi problemi. La categoria "Run" include giochi che presentano bug che possono influire sull'esperienza di gioco.

include giochi che presentano bug che possono influire sull'esperienza di gioco. Infine, i titoli presenti nella categoria "Unplayable" ci sono i giochi che presentano problemi di varia natura, ad esempio con le misure anti-cheat o di altra natura.

Il sito web che permette di verificare come funzionano i giochi su Windows on Arm

Al momento, il sito elenca 747 giochi nella categoria Perfect, inclusi titoli come Control Ultimate Edition. Tuttavia, 19 giochi popolari come Fortnite, Roblox e PUBG sono attualmente classificati come "Unplayable", principalmente a causa di problemi con le misure anti-cheat. Microsoft e Qualcomm hanno sottolineato che alcune delle prestazioni sono state ottenute utilizzando Auto Super Resolution, che sfrutta la NPU (Neural Processing Unit) dei chip Qualcomm per eseguire un upscaling della risoluzione al fine di migliorare le prestazioni senza incidere in maniera evidente sulle prestazioni.

In occasione della conferenza Build, le aziende hanno mostrato come Borderlands 3 fosse circa il 60% più veloce con Auto Super Resolution rispetto all'esecuzione alla risoluzione nativa di 1440p. È importante notare che il sito web non specifica le impostazioni grafiche utilizzate durante i test, quindi è possibile che alcuni giochi siano stati testati con un ridotto livello di dettaglio per raggiungere gli obiettivi di frame rate e risoluzione. Lo stesso team sottolinea che i risultati del sito web sono solo una guida e che le prestazioni effettive potrebbero variare a seconda del dispositivo e della configurazione specifica.

Gli utenti stessi possono comunque contribuire con i loro risultati per migliorare l'accuratezza dei dati sul sito, seguendo le istruzioni fornite a questo indirizzo. Con l'arrivo dei nuovi dispositivi basati su Arm, WorksOnWoA.com potrebbe diventare una risorsa preziosa per i gamer che desiderano sapere cosa aspettarsi dalla compatibilità dei propri giochi prima di effettuare un acquisto.