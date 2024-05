Elden Ring: il nuovo trailer di Shadow of the Erdtree è dedicato alla storia del DLC

A febbraio abbiamo finalmente dato uno sguardo ravvicinato a Shadow of the Erdtree, attesissima prima espansione di Elden Ring. L'ultimo action RPG di FromSoftware ha conquistato milioni di giocatori, da qui l'incredibile 'hype' che anticipa il debutto dell'add-on che ci riporterà nell'Interregno.

A poche settimane dal lancio del DLC, Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer, dedicato interamente alla nuova storia incentrata sulla figura di Miquella.

Shadow of the Erdtree: "Sceglierai di seguire Miquella?"

"Miquella il Gentile parlò delle origini. La seduzione e il tradimento. Una relazione da cui nacque l'oro e, purtroppo, anche l'ombra. Quel che ne seguì fu una guerra inaudita, che nessuno canterà mai [...]. Così viene inaugurato lo spettacolare filmato in CGI che ci introduce agli eventi di Shadow of the Erdtree. Si torna quindi a parlare di Miquella, tra i personaggi più affascinanti della lore di Elden Ring - alla cui creazione, ricordiamo, ha contribuito anche lo scrittore George R. R. Martin.

Alla figura di Miquella si contrappone quella di Messmer l'Impalatore, principale antagonista di Shadow of the Erdtree, colui che ha scatenato la guerra di cui sopra con le sue "spietate fiamme". "Pertanto, il gentil Miquella scelse di rinunciare a tutto. Alle sue auree carni, alla sua sfolgorante forza. Persino al suo destino. Ma questo non ci ha scoraggiati. Camminerai al nostro fianco?".

Dal comunicato di Bandai Namco otteniamo qualche informazione in più circa la storia dell'add-on. In Shadow of the Erdtree "i giocatori entrano nel Regno dell'Ombra per intraprendere una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per fronteggiare boss minacciosi con nuove armi e armature. Segui le orme di Miquella e svela il lato oscuro della storia di Elden Ring".

Ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree arriverà il prossimo 21 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e su PC (via Steam). I pre-order sono disponibili per tutte le piattaforme elencate e sono validi per l'Edizione Base, quella Premium e per la Collector's Edition. Bandai Namco ha inoltre realizzato una splendida replica dell'Elmo di Messmer l'Impalatore: venduta a €179,99, è già 'sold out' sullo Store ufficiale del publisher.