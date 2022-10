Ecco il kart di Super Mario in versione elettrica! Peccato sia solo per bambini | VIDEO

Seguire le gesta di Super Mario nel suo kart da oggi è possibile ma purtroppo lo è solo per i bambini. Arriva sul mercato la vera riproduzione della gloriosa serie di Mario Kart ossia la sua automobilina rosso-bianco-blu che gareggia per le città fantasiose e che ora potrà invece sfrecciare per le strade del garage o del parco di casa. È una riproduzione davvero fedele nelle linee identiche a quelle del gioco ma anche nei colori e addirittura si possono riprodurre alcune musiche ed effetti sonori uguali a quelli che abbiamo sentito nel gioco più famoso al mondo dell'idraulico baffuto.

Purtroppo, come detto, il kart è destinato solo ai bambini dai tre anni in su ma la mini car di Super Mario è dotata di un piccolo motore elettrico che permette di spingere l'auto ad una velocità massima di 13 km/h e per questo può anche derapare grazie alle ruore posteriori extralarge.

Super Mario Kart: un sogno per molti fan della serie

Mario Kart 24V Ride-on Racer: è questo il suo nome ed è stata presentata dalla Jakks Pacific con un motore elettrico alimentato appunto a 24 volt e capace di spingere l'auto fino ai 12,8 km/h. Possiede un cambio a tre marce e anche la retromarcia nella migliore condizione di poterla muovere davvero ovunque senza alcun tipo di problema. Non solo perché c'è anche un sedile regolabile per il bambino che può essere alzato in base appunto alla statura del piccolo e ci sono chiaramente anche le cinture di sicurezza.

Come detto il Mario Kart 24V è identico a quello che gli autori del gioco hanno da sempre proposto nelle loro creazioni e parliamo di una fedele riproduzione dei cerchioni gialli sulle ruote o ancora della grossa marmitta a doppio scarico sul retro come anche della M presente sul cofano. E come detto il divertimento non è assicurato solo nel guidarla ma anche nel poter riprodurre suoni e rumori identici a quelli che proprio Super Mario utilizzava nel gioco. Insomma una vera Super Mario Kart in tutto e per tutto.

Se volete regalare questo gioiellino a vostro figlio sappiate che purtroppo al momento è in vendita negli USA ad un prezzo di 399,99 dollari che significa circa 400€.