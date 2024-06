Ecco i candidati degli Italian Video Games Awards: la premiazione si terrà la sera del 4 luglio

IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), ovvero l'associazione di categoria che rappresenta i videogiochi in Italia, ha condiviso l'elenco completo delle nomination agli Italian Video Games Awards. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 4 luglio a partire dalle ore 20.00.

Quest'anno le categorie premiate saranno sei, in parte rinnovate rispetto alla passata edizione e faranno tutte riferimento all'anno solare 2023. Best Italian Game premierà il miglior videogioco italiano, mentre Best Italian Debut Game rappresenterà il premio per la migliore opera prima italiana.

Outstanding Art e Outstanding Experience premieranno rispettivamente il videogioco con la migliore direzione artistica e quello con l'esperienza di gioco più coinvolgente ed originale. Le ultime due categorie, invece, sono Outstanding Individual Contribution, la quale premierà il singolo professionista che si sarà distinto a livello nazionale/internazionale, e Outstanding Italian Company che andrà allo studio italiano che è riuscito a spiccare a livello nazionale o internazionale.

Di seguito riportiamo l'elenco completo dei finalisti agli Italian Games Awards:

Best Italian Game

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 - Trinity Team

dotAGE - Michele Pirovano

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged - Milestone

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

Universe for Sale - Tmesis Studio

Best Italian Debut Game

dotAGE - Michele Pirovano

Garden In! - Dramatic Iceberg

River Tails: Stronger Together - Kid Onion Studio

Shattered Heaven - Leonardo Production

Universe for Sale - Tmesis Studio

Outstanding Art

Children of Silentown - Elf Games, Luna2 Studio

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

Universe for Sale - Tmesis Studio

Outstanding Experience

dotAge - Michele Pirovano

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 - Nacon Studio Milan

Per quanto riguarda le ultime due categorie, per quest'anno è prevista la nomina diretta dei vincitori che verranno annunciati nel Corso della cerimonia di premiazione. Inoltre, in queste categorie voteranno esclusivamente i soci developer di IIDEA.

In merito alle altre categorie, quest'anno la giuria si fregia di quattro elementi di spicco del settore videoludico: Meg Clarke, Senior Game Scout di Team 17; Raphael Colantonio, President and Creative Director di WolfEye Studios; Diego Grammatico, Business Development Executive di Games London e Vincenzo Lettera, Editor in Chief di Multiplayer.it.

La cerimonia potrà essere seguita in live streaming sul sito dell'evento a partire dalle ore 20 del 4 luglio. In alternativa, chi volesse presenziare può acquistare una delle due tipologie di biglietti (Full Acces e Social Access) sulla pagina Eventbrite dell'evento. La premiazione si terrà presso il Cinema La Compagnia di Firenze nell'ambito dell'evento business First Playable.