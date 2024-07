EA SPORTS FC 25: annunciate tutte le novità al Gameplay e molta più personalizzazione

Come ogni anno, una presentazione approfondita di EA SPORTS FC 25 ha rivelato le meccaniche di base del nuovo gioco di calcio in uscita a fine settembre. A cominciare da FC IQ, una revisione delle basi tattiche volta a offrire ai giocatori un controllo maggiormente tattico con movimenti dei calciatori sul campo di gioco più realistici. Il tutto poggia le fondamenta su un sistema di prelievo dei dati sul movimento dei calciatori da partite reali già introdotto lo scorso anno che, insieme a sistemi di intelligenza artificiale, punta a rendere ogni partita più naturale. In questo modo, secondo le promesse di EA SPORTS, le partite del nuovo FC 25 garantiranno maggiori variabilità e autenticità.

Una revisione delle tattiche di squadra all'interno del nuovo FC IQ migliora il posizionamento dei calciatori su entrambe le estremità del campo e cambia il modo in cui ogni squadra gioca in base al proprio stile nel mondo reale. I giocatori possono ora configurare il comportamento degli atleti sul campo di gioco sia quando sono in possesso di palla che quando non sono in possesso.

Oltre 50 nuovi Ruoli Giocatore determineranno il modo in cui ogni giocatore pensa e si comporta in campo, con conseguenti intelligenza tattica e movimenti più autentici senza palla. Ciascun atleta potrà avere più di un ruolo. I nuovi suggerimenti in tempo reale e le funzionalità gestibili tramite D-Pad rendono, inoltre, i processi decisionali in fatto di tattica dei giocatori più immediati.

Queste novità si innestano sulle tecnologie HyperMotionV e PlayStyles già introdotte lo scorso anno e volte a rendere più autentico il movimento di ogni calciatore in base ai dati a disposizione. FC IQ a sua volta si basa su tre componenti principali: Player Roles, Team Tactics e Smart Tactics, che vanno a individuare comportamenti specifici in base alla posizione sul campo del calciatore e alla sua familiarità con il ruolo. Team Tactics e Smart Tactics, invece, danno al giocatore più flessibilità nella configurazione del comportamento dei calciatori e maggiore capacità di influire sulle tattiche al volo mentre si sta giocando (tramite il D-Pad).

In FC 25, inoltre, EA SPORTS introduce un nuovo sistema di passaggi accurati per riflettere le sfide del mondo reale nel fare passaggi precisi sotto pressione, da diverse angolazioni e in varie situazioni difficili. I giocatori noteranno che i passaggi ora sembrano più basati sulla personalità, il che significa che le abilità e gli Attributi del giocatore che si controlla hanno un impatto maggiore sull'esito dei passaggi. In situazioni ottimali, quando si prendono le decisioni giuste e con le tattiche adeguate, invece, l'esito dei passaggi sarà più preciso.

Nuove animazioni, inoltre, rifletteranno le difficoltà dei calciatori a mantenere l'equilibrio su superfici scivolose o in caso di condizioni meteo instabili.

Anche il tiro e il controllo del pallone durante i dribbling beneficiano di novità dovute alla presenza di un maggior numero di animazioni e alla capacità di compiere manovre più strette e specifiche.

Sono state introdotte anche nuove Skill Moves e nuove modalità per eseguire le finte.

Per coloro che preferiscono un approccio più strategico e simulato, EA SPORTS FC 25 introduce una nuova modalità Simulazione con un'intelligenza artificiale della CPU migliorata, nuovi effetti del vento su pallone e atleti, e la possibilità di mettere a punto il bilanciamento del gameplay agendo su dei cursori relativi a vari aspetti del comportamento dei calciatori. Quest'ultima funzione, in particolare, potrà essere gradita dai giocatori più impegnati che finalmente potranno personalizzare a fondo il modo in cui il gioco funziona.

Simulazione sarà disponibile nelle seguenti modalità: Carriera giocatore, Carriera manager Kickoff, e Torneo. In questa schermata si possono osservare le impostazioni predefinite dei cursori in vigore durante la modalità Simulazione. Per tutte le altre novità di FC 25, invece, vi rimandiamo al sito ufficiale.