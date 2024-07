EA SPORTS FC 25 ufficiale: ecco data di rilascio, trailer e nuove caratteristiche

Electronic Arts ha rivelato che EA SPORTS FC 25, il nuovo titolo di calcio che a partire dallo scorso anno ha rilevato il vecchio nome di FIFA, verrà lanciato il 27 settembre 2024. EA SPORTS FC continua a costruire la più grande piattaforma calcistica del mondo, con una serie di innovazioni, guidate in prima linea da Rush e FC IQ. Anche il trailer di EA SPORTS FC 25 ha fatto il suo debutto, mostrando le prodezze calcistiche della star di copertina Jude Bellingham attraverso il Frostbite Engine del gioco.

Tra le novità più importanti l'arrivo del calcio femminile nelle modalità Carriera per la prima volta nella storia del franchise. Cinque principali campionati femminili saranno disponibili nelle modalità Manager e Carriera Giocatore: la Super League femminile inglese, la NWSL degli Stati Uniti e i campionati più importanti di Francia, Spagna e Germania. Sarà inclusa anche la Women's Champions League.

La modalità Carriera al femminile riproporrà le medesime caratteristiche della controparte con i maschi. Tuttavia, il modello finanziario del calcio femminile è diverso, con budget inferiori, contratti più brevi e possibilità di trasferimento da un club all'altro ridotte, e ciò si rifletterà nel gioco. I manager, inoltre, potranno iniziare in una squadra maschile e vedersi offrire un lavoro con una squadra femminile o viceversa.

Rush, invece, è una nuova esperienza 5v5 che sfrutta gli stessi controlli di gioco e le stesse meccaniche dell'11v11. Disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio, Rush è fatto su misura per giocare con gli amici, perché permette a gruppi di quattro persone di fare squadra e scendere in campo insieme, con un portiere controllato dall'intelligenza artificiale. Come esperienza per giocatore singolo nella Carriera Allenatore, Rush permetterà di controllare lo sviluppo di una Accademia Giovanile durante la stagione con nuovi tornei 5v5 giocabili.

FC IQ, poi, introduce una revisione delle basi tattiche in ogni partita 11v11, offrendo un maggiore controllo strategico, mentre un nuovo modello di intelligenza artificiale, basato sui dati reali di alcune delle più grandi squadre di calcio, influenza le tattiche dei giocatori attraverso i nuovi Player Roles. Attraverso un rinnovamento delle tattiche di squadra e un movimento collettivo più realistico che rende più moderno il posizionamento dei calciatori, EA Sports promette modifiche al modo di giocare di ogni squadra e maggiori variabili tra una partita e l'altra.

Nella Carriera, i Live Start Points mettono i giocatori al centro delle più grandi storie del mondo reale, come la presa in gestione di un club dopo i trasferimenti di metà stagione o i cambi di dirigenza. Ad esempio, i Live Start Points permetteranno di iniziare da qualsiasi settimana di una stagione reale o dopo che è successo qualcosa di significativo. Si potrà scegliere di iniziare la carriera a metà della stagione con una squadra che sta lottando per non retrocedere, mentre la forma dei giocatori, gli infortuni, le squalifiche, i gol segnati, i trasferimenti, i cambi manageriali e persino le detrazioni di punti si rifletteranno tutti nei Live Start Points.

Un altro cambiamento degno di nota per la modalità Carriera giocatore è che si potrà prendere il controllo di alcune stelle leggendarie che hanno appeso le scarpe al chiodo da tempo nella vita reale. Le icone con cui si potrà giocare in questa modalità il giorno dell'uscita di FC 25 sono Andrea Pirlo, Ruud van Nistelrooy, Kelly Smith e Thierry Henry. Chi preordinerà il gioco potrà scegliere tra Ronaldo, Zinedine Zidane e David Beckham.

EA SPORTS FC 25 sarà disponibile il 27 settembre 2024 e con early access attraverso la Ultimate Edition a partire dal 20 settembre 2024. I Pre-order sono ora disponibili per EA SPORTS FC 25, che sarà accessibile da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.