EA Sports FC 24: il campionato europeo sbarcherà con un aggiornamento gratuito

Electronic Arts, in collaborazione con la UEFA, ha annunciato che Euro 2024 sarà inserito in EA Sports FC 24 gratuitamente con un aggiornamento. L'update sarà rilasciato la prossima estate e consentirà agli utenti di partecipare agli Europei di calcio direttamente dal divano.

"Siamo lieti di annunciare che uno dei più grandi tornei di calcio della prossima estate sarà completamente integrato nei titoli di EA Sports FC. Insieme ai nostri fantastici partner di UEFA, questi contenuti esclusivi del campionato europeo consentiranno a EA Sports di continuare a fornire ai fan l'esperienza calcistica più autentica e innovativa" ha dichiarato David Jackson, Vice President of Brand di EA Sports FC.

Ma non è tutto: coloro che accederanno al gioco entro il 16 gennaio 2024 potranno ottenere "una delle più grandi star del calcio europeo" come contenuto esclusivo e non scambiabile in Ultimate Team. Gli atleti ottenibili sono: Federico Chiesa, Italia; Jack Grealish, Inghilterra; Ousmane Dembélé, Francia; Floria Wirtz, Germania; Virgil Van Djik, Olanda; Alvaro Morata, Spagna. I giocatori Android e iOS potranno ottenere il loro premio a partire da oggi, mentre gli utenti console e PC dovranno attendere il 18 dicembre.

"Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra partnership con EA Sports con UEFA Euro 2024 che diventerà parte di EA Sports FC. UEFA Euro 2024 è uno dei tornei di calcio più vivaci ed emozionanti al mondo e siamo entusiasti che l'enorme community di EA Sports FC 24 in tutto il mondo avrà la possibilità di partecipare al torneo in un ambiente di gioco così autentico" ha aggiunto Gyu-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA.

Nel frattempo, a dispetto di quanto si potesse pensare, la separazione con la FIFA non ha avuto un impatto negativo sullo sportivo di casa Electronic Arts. Anzi, con un 11,3 milioni di copie vendute nella settimana di lancio, ha superato i 10,3 milioni di copie segnate da FIFA 23 nello stesso periodo, "cifre da record" secondo EA che lo ha definito il "più grande periodo di lancio".