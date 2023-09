EA Sports FC 24: ecco come gira su PC in 8K e dettagli Ultra con una GeForce RTX 4090

EA Sports FC 24 è disponibile in versione Early Access dalla giornata di venerdì scorso, mentre diventerà pubblicamente accessibile da venerdì prossimo, 29 settembre. Il gioco, che prende il posto di FIFA, è basato sulla versione 3 del motore grafico Frostbite e non ci sono differenze qualitative tra la versione PC e quelle per le console next-gen.

DSO Gaming ha deciso di provarlo alla risoluzione 8K e con il preset grafico Ultra, il migliore messo a disposizione da EA FC 24. Per farlo girare in questo modo ha usato una configurazione con il processore AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 GB di RAM DDR5 a 6000Mhz e la GeForce RTX 4090. Il tutto su Windows 10 64-bit con driver installati GeForce 537.13.

Non sembrano esserci molte opzioni grafiche da regolare in EA FC 24 per PC: i giocatori possono modificare il livello di dettaglio dell'erba, dei tifosi sugli spalti, così come delle cutscene, dei capelli dei calciatori e delle calciatrici, e il frame rate. Secondo i redattori di DSO Gaming, con questa risoluzione EA FC 24 gira a 60 frame per secondo quasi sempre fissi, con il frame rate che scende a circa 25-30fps durante le cutscene renderizzate con un livello di dettaglio superiore.

Tuttavia, rimane uno spettacolo per gli occhi, soprattutto durante le cutscene. Ed è un piacere poter verificare che su PC gira come su PS5 e Xbox Series X offrendo, perlomeno dal punto di vista della grafica, un'esperienza di alto livello.