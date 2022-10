EA presenta la nuova app per Windows che sostituisce Origin

EA ha annunciato circa due anni fa di aver avviato i lavori di sviluppo per un nuovo client per PC in sostituzione di Origin. Uno sforzo che a quanto pare è giunto a compimento con la società che ha annunciato che la nuova applicazione ha teminato la fase di beta aperta ed è ora pronta per essere distribuita gradualmente agli utenti Windows.

Secondo quanto afferma la società si tratterebbe del client più veloce e leggero mai reso disponibile, con un design particolarmente "snello" e migliori percorsi di navigazione. Le informazioni disponibili parlano inoltre di un miglioramento anche per le funzionalità social che permetteranno di connettere l'account EA a varie piattaforme come Steam, Xbox e PlayStation tenendo presente quei giochi con supporto cross-play come FIFA 23 o Apex Legends.

EA afferma che presto inviterà gli attuali utenti Origin a passare alla nuova app, che ovviamente manterrà tutti i titoli, i dati di salvataggio, gli obiettivi raggiunti e l'elenco degli amici. Come detto il nuovo client è disponibile solo su PC Windows. Ma in realtà, soprattutto per chi è impaziente di provare da subito le novità, la nuova app è già disponibile per il download diretto.

E gli utenti macOS? Per il momento continuerà a funzionare l'app Origin per il sistema operativo della Mela, ma EA ha promesso qualche misteriosa novità per i prossimi mesi anche per il mondo Apple.