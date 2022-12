EA ha realizzato uno dei giochi su Il Signore degli Anelli con il motore grafico di Tiger Woods

The Callisto Protocol è un titolo di sopravvivenza horror arrivato recentemente sulle piattaforme di gioco più popolari con un debutto piuttosto travagliato, soprattutto a proposito di ottimizzazione della versione PC (il che è curioso se si considera che il gioco è stato inserito in un recente bundle di AMD). I giocatori si sono lamentati di rallentamenti e stuttering anche con configurazioni di alto livello, e hanno affossato la valutazione media su Steam. Il direttore di The Callisto Protocol, Glen Schofield, un veterano dell'industria dei videogiochi che ha lavorato anche su Dead Space, è stato chiamato sovente in causa negli ultimi giorni e, in particolare, in un'intervista a Wired, ha rivelato un simpatico aneddoto sulla realizzazione di un videogioco su Il Signore degli Anelli del passato.

Si parla di motori grafici e della necessità, spesso, di dover ricorrere a tecnologie esistenti per semplificare il processo di sviluppo. Schofield ha raccontato di quando è stato producer di Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, gioco di genere hack and slash del 2003 che Electronic Arts affidò allo studio interno di Redwood Shores. Secondo Schofield, dopo aver lavorato per un anno al motore grafico del gioco, il team di sviluppo decise di valutare altre tecnologie sotto il controllo di EA, nella necessità di dover rispettare le tempistiche indicate per la consegna del lavoro finito.

Alla fine del processo di valutazione, si concluse che il motore di Tiger Woods, un gioco di golf, fosse la soluzione migliore anche per Il Signore degli Anelli. "Il Signore degli Anelli presenta vaste aree e una specie di castello o una fortezza alla fine. A cosa assomiglia? Semplice, a Tiger Woods!" dice Schofield nell'intervista. "E così abbiamo preso il motore di Tiger Woods e l'abbiamo trasformato in un motore del Signore degli Anelli".

Le rivelazioni di Schofield sono state prese in maniera divertita da altri programmatori e, sulla rete, c'è chi ha evidenziato come in realtà fosse un circolo: la stessa tecnologia, infatti, ritornò in un gioco di Tiger Woods per PSP. "Mi ricordo alcuni riferimenti a Gandalf e altro de Il Signore degli Anelli nel codice di Tiger Woods" ha scritto su Twitter un precedente sviluppatore di EA.

This is true, and then that code circled back into Tiger Woods. I remember the code for VFX in Tiger Woods PSP was from LOTR (had references to Gandalf, etc). All that for little wisps of smoke when hitting a golf ball! 🙂 https://t.co/odmTylBVUC — Nick F ☁️🎮 @forensicgunk@mastodon.gamedev.place (@ForensicGunk) December 5, 2022

Come mai Schofield ha riesumato questa vecchia storia del passato? Ha forse qualcosa da nascondere sul lavoro di ottimizzazione di The Callisto Protocol?