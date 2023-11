È ufficiale, Lies of P avrà un sequel: svelato nel video dedicato al nuovo DLC

Neowiz Games ha condiviso su YouTube un nuovo video, intitolato Director's Letter, in cui il director di Lies of P svela alcuni dettagli sul DLC in arrivo per il souls-like. Tuttavia, una delle novità più importanti svelate da Ji Won Choi è che il sequel del gioco gotico dedicato a Pinocchio è già in lavorazione.

"La nostra massima priorità è sviluppare il DLC e lavorare al nostro sequel" dice Choi nel filmato. Una notizia piuttosto inaspettata dato che, fino a questo momento, la possibilità di un nuovo capitolo non si era ancora paventata. Tuttavia, il director ha anche ringraziato i fan per le oltre un milione di copie vendute, le quali potrebbero essere la ragione che ha convinto lo studio a sviluppare un sequel.

In merito al DLC, invece, è stato condiviso ancora poco: in realtà si tratta più che altro di due immagini realizzate in CGI, ma che forniscono una prima idea di cosa aspettarsi dall'espansione. L'ambientazione sembra essere una nave, ragione per cui potremmo avere l'occasione di affrontare la nota balena della storia.

"Ci sono ancora molti aspetti in fase di discussione" ha spiegato Choi, "ma posso promettervi una cosa, ciò che vi ho mostrato oggi è solo la punta dell'iceberg". Il director ha anche confermato che tutti i dettagli sull'espansione verranno condivisi nel corso del tempo, ma per ora manca una possibile finestra per il rilascio.

Nel frattempo, entro la fine di questo mese verrà pubblicato un nuovo aggiornamento che apporta numerose modifiche. Innanzitutto, sarà semplificata la prima fase del gioco ritenuta da molti giocatori eccessivamente ostica. Inoltre, verrà rivisto il bilanciamento delle armi per consentire di ottenere il massimo dai propri componenti. Novità anche per i cosmetici: come richiesto da numerosi fan, gli slot di occhiali e cappello sono stati separati in modo da poter scegliere individualmente ogni accessorio.