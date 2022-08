È arrivato eFootball 2023, con le licenze ufficiali di Inter e Milan

Konami ha reso disponibile eFootball 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e mobile. La seconda stagione di eFootball non è altro che un aggiornamento l'attuale titolo free-to-play, al cui interno troviamo rose aggiornate con i trasferimenti estivi.

Tra le novità di eFootball 2023 abbiamo il ritorno delle licenze ufficiali di Milan e Inter, così come l'aggiunta dalla Liga BBVA MX, con tutti e 18 i team messicani, con i loro giocatori e il leggendario stadio Azteca.

L'addio di Konami al nome Pro Evolution Soccer (PES) per il passaggio a una formula "live service" con eFootball non è stato certo dei migliori, con il titolo che ha debuttato lo scorso anno monco e con un comparto tecnico a dir poco imbarazzante. L'ondata di recensioni negative ha stimolato Konami a lavorare duramente per recuperare terreno e da allora lo stato di eFootball è migliorato, anche se molto rimane ancora da fare.

Con eFootball 2023 si apre un nuovo capitolo, nella speranza di contrastare FIFA 23 prima che Electronic Arts proceda anch'essa al cambio del marchio per passare a EA Sports FC. Non resta quindi che provare eFootball 2023, scaricandolo gratuitamente dalla piattaforma che preferite.