Dying Light 2: serviranno 500 ore per completarlo tutto e 70-80 per la main quest

Dying Light 2: Stay Human è uno dei titoli più attesi del 2022. Supportato da un marketing non indifferente, nei trailer ha anche sfoggiato un'ottima grafica e sicuramente gode dell'esperienza maturata da Techland con l'apprezzabile primo capitolo che lo ha preceduto. Adesso arrivano rassicurazioni anche sulla sua longevità, un fattore da non sottovalutare per un gioco che intende trascinare i giocatori in un immaginario profondo.

Dying Light 2: dubbi sulla longevità

"Per completare in ogni sua parte Dying Light 2 Stay Human, avrete bisogno di almeno 500 ore, quasi il tempo necessario per camminare da Varsavia a Madrid!" si legge, non senza un po' di enfasi, sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Un messaggio che ha creato non poca confusione in buona parte dei giocatori.

500 ore sono veramente tante, al punto che possiamo dire con ragionevole certezza che mai nessun gioco single player è stato in grado di offrire una longevità del genere. Naturalmente, però, non si tratta della durata media di una campagna in Dying Light 2, ma del tempo necessario a visionare la totalità dei contenuti di gioco preparati dagli sviluppatori.

In un altro tweet, dopo aver ricevuto una serie di richieste di delucidazioni, Techland ha infatti specificato che "500 ore sono necessarie per finire tutte le missioni, provare tutti i diversi finali possibili ed esplorare ogni singola parte della mappa". Lo sviluppatore ha poi specificato che portare a termine la storia principale, completando alcune missioni e dedicandosi senza esagerazioni all'esplorazione richiederà 70-80 ore.

In altri termini, Dying Light 2, perlomeno stando a queste promesse, dovrebbe essere un gioco profondo come un The Witcher 3 o un Red Dead Redemption 2, il che è assoluta garanzia di coinvolgimento. Anche perché Techland in passato aveva rilasciato dichiarazioni differenti sulla profondità di questa avventura, parlando di 20 ore, lasciando delusi quei giocatori che si aspettavano maggiore longevità.

Dying Light 2 è un progetto molto ambizioso che nelle prime fasi dello sviluppo ha visto il coinvolgimento anche di Chris Avellone per quanto riguarda la scrittura della storia. Avellone è un famosissimo game designer di giochi di ruolo che in passato ha contribuito alla realizzazione di Planescape: Torment e della serie Fallout. Tuttavia, le strade di Techland e di Avellone si sono separate lo scorso anno dopo che il game designer è stato coinvolto in uno scandalo a sfondo sessuale.

Il survival di Techland ci catapulterà in un vasto open world, la Città, quattro volte più grande della mappa di gioco di Dying Light. Qui il giocatore potrà esplorare liberamente il setting urbano, prestando attenzione ai pericoli che si annidano al suo interno e affidandosi al proprio istinto di sopravvivenza - e ad un arsenale alquanto ricco. Sarà in tale occasione che vestiremo i panni di Aidan Caldwell, protagonista della nuova storia di Dying Light 2, ambientata 15 anni dopo gli eventi del primo episodio.