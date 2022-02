Dying Light 2 è disponibile, ecco i requisiti PC aggiornati tenendo conto del DLSS

Oggi è il giorno di Dying Light 2, l'atteso titolo di Techland che si preannuncia molto coinvolgente non solo per il gameplay ma anche per il comparto grafico. Tempo addietro la software house aveva reso noti i requisiti PC senza contemplare il DLSS, tecnologia di NVIDIA in grado di accelerare le prestazioni sui sistemi con schede video GeForce RTX. In queste ore vi ha posto rimedio, dando indicazioni particolarmente interessanti soprattutto per chi vuole giocare con il ray tracing attivo.

I requisiti con ray tracing disabilitato non cambiano. Secondo Techland, il gioco richiede almeno una CPU Intel Core i3-9100 o una AMD Ryzen 3 2300X, 8 GB of RAM, 60 GB di spazio libero su disco e una scheda video come la GeForce GTX 1050 Ti o la Radeon RX 560 per giocare in Full HD a 30 fps con dettagli bassi.

Per giocare sempre in Full HD, ma con dettagli alti e a 60 fps, si richiede un sistema con processore Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB di RAM e una scheda video come la GeForce RTX 2060 o la Radeon RX Vega 56.

Attivando il ray tracing su livello basso, mantenendo sempre la risoluzione Full HD a 60 fps, il sistema appena citato necessita di una GeForce RTX 2070 e dell'attivazione del DLSS. Chi desidera invece impostare il ray tracing su High deve passare alla GeForce RTX 3060 Ti con DLSS attivo.

Infine, Techland consiglia una GeForce RTX 3080 10 GB con DLSS attivo per giocare in 4K a 60 fps. Da rilevare che questa scheda, in precedenza, era indicata come la soluzione giusta per giocare con ray tracing High ma solo in Full HD a 60 fps.

Chi una GPU AMD non deve comunque disperare in quanto è supportato anche il FidelityFX Super Resoluton, l'algoritmo di upscaling che - sebbene in modo diverso - persegue lo stesso obiettivo del DLSS. Da segnalare che il gioco oltre che su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S è disponibile anche da subito tramite GeForce NOW. Inoltre, prima di giocare è bene scaricare la patch di lancio che dovrebbe sistemare molti bug e aggiornare i driver grafici: nel caso di NVIDIA passate ai GeForce Game Ready 511.65 WHQL, mentre sul fronte AMD ai Radeon Software Adrenalin 22.2.1 Beta.