Dying Light 2: consigliata una RTX 3080 per giocare in Full HD a 60 fps con RT High

I requisiti PC di Dying Light 2: Stay Human fanno paura, almeno quelli con ray tracing attivo, usato per riflessi, illuminazione globale e ombre. Già, perché se si considera che per giocare a risoluzione 1080p a 60 fps con RT su High è consigliata una GeForce RTX 3080, non si può che strabuzzare gli occhi. Queste indicazioni non contemplano il DLSS, o almeno non è indicato. La tecnologia di upscaling basata sull'IA di NVIDIA sarà supportata dal gioco e potrebbe aiutare a spingersi a risoluzioni maggiori con buone prestazioni.

Secondo i requisiti, il gioco richiede almeno una CPU Intel Core i3-9100 o una AMD Ryzen 3 2300X, 8 GB of RAM, 60 GB di spazio libero su disco e una scheda video come la GeForce GTX 1050 Ti o la Radeon RX 560 per giocare in Full HD a 30 fps con dettagli bassi, senza RT. Per giocare sempre in Full HD, ma con dettagli alti e a 60 fps, si richiede un sistema con processore Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB di RAM e una scheda video come la GeForce RTX 2060 o la Radeon RX Vega 56.

Giocare con il ray tracing attivo su Low, in Full HD e a 30 fps, richiede lo stesso sistema citato prima ma con una GPU migliore come la GeForce RTX 2070. Infine, come abbiamo detto, la RTX 3080 10 GB è richiesta per impostare l'RT su High.

Dying Light 2 è atteso al debutto il 4 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch via cloud.