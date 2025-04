Dune Awakening: uscita rimandata a giugno, feedback dei beta tester 'inestimabile'

Funcom ha annunciato che Dune: Awakening è stato rimandato di circa tre settimane. La nuova data d'uscita è stata fissata per il 10 giugno su PC, con accesso anticipato il 5 giugno. Ancora nessuna informazione in merito all'uscita su console

Funcom, studio impegnato nello sviluppo di Dune: Awakening, ha annunciato che l'uscita del gioco è stata posticipata di circa tre settimane. La nuova data di lancio è il 10 giugno, con accesso anticipato per chi ha preordinato il gioco fissato al 5 giugno.

La ragione di questo ritardo è semplice: lo studio vuole implementare le modifiche suggerite dai giocatori dell'ultimo beta testing. Di recente, infatti, Funcom ha avviato una sessione di prova su larga scala, in aggiunta alla Persistent Closed Beta, che ha fornito un ulteriore feedback, il quale consentirà "il lancio di un gioco di qualità".

D'altronde, Dune: Awakening è un survival di grandi dimensioni e ogni giorno in più è tempo prezioso per ottimizzare e correggere il maggior numero di elementi possibile. Il titolo trasporterà i giocatori su Arrakis in un mondo aperto, persistente e multiplayer di massa. Sarà presente anche una campagna cinematografica in una linea temporale alternativa a quella proposta nell'opera cinematografica.

"Grazie a questo processo, abbiamo concluso che, con un po' di tempo in più a disposizione, riusciremo a dare seguito a molti più feedback che sappiamo essere importanti per i nostri beta tester" ha spiegato Funcom in una dichiarazione condivisa su Bluesky.

"Non è stata una decisione presa alla leggera, sappiamo che ognuno di voi non vede l'ora di giocarci, ma queste tre settimane extra ci danno il tempo necessario per apportare le modifiche che forniranno una migliore esperienza di gameplay sin dal day one".

Nella lettera ai giocatori, Funcom ha anche annunciato un nuovo weekend di test su larga scala previsto per il prossimo mese. Questo darà allo studio l'opportunità di testare le nuove implementazioni e correggere eventuali problemi entro la data di rilascio. Sfortunatamente, non vi è ancora alcuna informazione in merito al rilascio per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.