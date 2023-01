Duke Nukem 3D: il remake ormai cancellato appare in rete in forma giocabile

Solo pochi giorni fa vi parlavamo di Duke Nukem Forever e della sua versione 2D sbucata in rete lo scorso 26 dicembre. Oggi si torna a parlare dello storico franchise inaugurato da 3D Realms (ex Apogee Software) nel 1991, ma più precisamente si parla di Duke Nukem 3D, lo sparatutto in prima persona che ha segnato la storia di questo genere videoludico.

Grazie agli ultimi leak scopriamo che un remake di Duke Nukem 3D era in sviluppo presso gli studi danesi di Interceptor Entertainment, compagnia oggi nota come Slipgate Ironworks (Ghostrunner). Il rifacimento dell'FPS avrebbe dovuto vedere la luce una decina di anni fa, ma anche in questo caso qualcosa è andato storto. In compenso, ora abbiamo una demo giocabile.

Dukem Nukem 3D: Reloaded, ecco come sarebbe dovuto essere

Nel 2010 venne annunciato Duke Nukem 3D: Reloaded, remake dello sparatutto rilasciato nel 1996. Il gioco, nato originariamente come progetto fan-made, sarebbe stato sviluppato con Unreal Engine 3 da Interceptor Entertainment, con la 'benedizione' del publisher Gearbox Software - insieme alla stessa 3D Realms, Gearbox è stata acquisita da Embracer Group nel 2021.

Dopo un solo anno dal reveal globale, lo sviluppo di Reloaded venne messo in standby. Stando al racconto di Frederik Schreiber, fondatore di Interceptor e responsabile del progetto, il remake di Duke Nukem 3D "stava ricevendo troppa attenzione da parte della stampa e dei fan". Su ordine di Gearbox, il team di sviluppo dovette rimuovere tutti gli asset e i contenuti multimediali di Reloaded dal web: "Ci è stato anche detto di non parlarne più", aggiunse Schreiber.

Sembra che la decisione di Gearbox dipendesse dalla tiepida accoglienza ricevuta dal già menzionato Duke Nukem Forever, distribuito proprio in quel periodo (giugno 2011). Al tempo il produttore americano era concentrato sullo sviluppo di un DLC che potesse rilanciare Forever e rinnovare l'interesse del pubblico, il che ha spinto il progetto Reloaded nel baratro del dimenticatoio.

Arriviamo dunque ai giorni nostri. Poche ore fa, il gruppo x0r_jmp ha rilasciato su anonfiles una vecchia build di Duke Nukem 3D: Reloaded risalente al settembre 2011. La 'test-version 0.0010' mostra una versione preliminare del remake e include alcune mappe ben note come Hollywood Holocaust (il primo livello di Duke Nukem 3D); è persino possibile provare un'inedita modalità multigiocatore che strizza l'occhio a Unreal Tournament, ovviamente con i bot.

Ricordiamo che x0r_jmp è lo stesso gruppo che ha diffuso in rete la suddetta versione 2D di Duke Nukem Forever e che l'ha resa scaricabile tramite archive.org.