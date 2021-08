Embracer Group: dopo Gearbox, acquisite 3D Realms e altre sette compagnie

L'azienda di Lars Wingefors continua la sua ascesa nel mondo dei videogiochi. Embracer Group, la più grande compagnia europea dedicata al gaming, ha appena acquisito otto compagnie, tra cui la rinomata 3D Realms. Questa operazione arriva a pochi mesi da altre due storiche manovre: l'acquisizione di 4A Games, autori della serie Metro, e quella di Gearbox Software; per lo sviluppatore di Borderlands, ricordiamo, Embracer Group ha sborsato 1,8 miliardi di dollari.

I nuovi studi di Embracer Group: da 3D Realms a Ghost Ship Games

Quella di Embracer Group sembra un'espansione inarrestabile. L'azienda svedese, co-fondata e guidata dal CEO Lars Wingefors, ha finalizzato l'acquisizione di altre otto società indipendenti. Tra queste troviamo studi specializzati nello sviluppo di giochi per console e PC (Ghost Ship Games) e team dediti alla creazione di titoli per smartphone e tablet (Crazy Labs, Easy Trigger). Ecco l'elenco completo delle compagnie che entrano a far parte della grande famiglia di Embracer:

3D Realms

Crazy Labs

DigixArt

Easy Trigger

Force Field

Ghost Ship Games

Grimfrost

Slipgate Ironworks

Il nome di 3D Realms non passa facilmente inosservato. La compagnia americana, fondata nel 1987 come Apogee Software, è nota per aver sviluppato un classico senza tempo come Duke Nukem 3D e pubblicato Wolfenstein 3D, di id Software: negli ultimi 30 anni la software house ha sviluppato più di 40 titoli. Ora che la società appartiene alla holding svedese, il team di 3D Realms sarà supervisionato da Saber Interactive; stesso discorso vale per Slipgate Ironworks.

Sul fronte mobile, tra le nuove acquisizioni troviamo Crazy Labs (Jumanji: Epic Run) e Easy Trigger (Huntdown): affiancheranno gli esperti di DECA Games (Crime City) - altra software house rilevata da Embracer lo scorso anno - per la produzione di nuovi giochi per smartphone e tablet.

Ghost Ship Games, autrice dell'acclamato Deep Rock Galactic, si unirà a Coffee Stain Studios. L'olandese Force Field (Star Trek: Bridge Crew) entra invece a far parte di Vertigo Games, società del gruppo Koch Media specializzata nella pubblicazione e nello sviluppo di videogiochi VR.

Curiosamente, a differenza delle compagnie appena menzionate, Grimfrost non è uno studio di sviluppo. L'azienda svedese, fondata nel 2014, gestisce una popolare piattaforma e-commerce dedicata alla vendita di merchandise a tema vichingo: Embracer potrebbe cogliere tale occasione per commercializzare nuovi prodotti legati alle sue numerose proprietà intellettuali.

Dunque, qual è il costo dell'ultima operazione di Embracer Group? Una somma relativamente piccola se confrontata con quella investita per Gearbox Software: 2,1 miliardi di corone svedesi (circa 206 milioni di euro) in contanti e altri 600 milioni di corone svedesi (circa 59 milioni di euro).