DS4Windows 2.0: come usare il DualShock 4 per PS4 con il PC

DS4Windows è un'utility che emula un controller Xbox quando il DualShock 4 per PS4 è connesso al PC. Proprio nei giorni scorsi è stata rilasciata la versione 2.0 del programma, che migliora la precedente sotto molti punti di vista. Sono stati rivisti l'interfaccia e il sistema per configurare le macro e l'intero programma è più immediato e facile da usare.

La GUI della nuova versione usa Windows Presentation Foundation (WPF) e non più Windows Forms. Fra le altre migliorie, è stato approntato un nuovo sistema per la traduzione del programma: inizialmente disponibile solo in inglese e giapponese, può essere adesso facilmente localizzato in qualsiasi lingua. La nuova versione permette di configurare più assegnazioni di pulsanti e un maggior numero di eventi personalizzati.

Come configurare DualShock 4 per PS4 su PC

Scaricate la nuova versione del programma a questo indirizzo. Se avete già installato una versione precedente di DS4Windows potete semplicemente eseguire l'updater integrato nel programma (ma se è antecedente alla versione 1.7.28 dovete procedere al download manuale).

Connettete il controller DualShock 4 al PC tramite un cavo micro-USB. Se non viene rilevato usate una porta USB 2.0 piuttosto che una 3.0. Se volete usare DualShock 4 in modalità wireless, dovete dotarvi dell'apposito adattatore e per prima cosa bisogna entrare in modalità abbinamento sul controller. Nel caso del controller di PS4 iniziate a tenere premuto "Share" e subito dopo il tasto "PlayStation". Assicuratevi che il gamepad non sia già accoppiato a una console. Dopo aver premuto i due pulsanti la barra laterale sulla periferica inizierà a lampeggiare: la spia rimarrà fissa a procedura completata.

Lanciate DS4Windows e recatevi alla tab "Controller" per verificare quali controller sono stati connessi e riconosciuti. Se il controller non viene riconosciuto scollegatelo, chiudete il programma, ricollegate il controller e riavviate il programma. Nella tab "Settings" inoltre assicuratevi che la casella "Hide DS4 Controller" sia selezionata: in caso contrario, infatti, le impostazioni di DS4Windows potrebbero entrare in conflitto con quelle dei singoli giochi.

Quando DS4Windows è in funzione un'icona viene visualizzata nell'area delle notifiche di Windows e da questa potete aggiornare il programma o entrare nelle schermate di configurazione. I giochi visualizzeranno il DualShock 4 come un controller per Xbox: tuttavia, non dovrete riconfigurare alcuna assegnazione di pulsanti. Se qualcosa non fosse andata per il verso giusto e voleste procedere a un'assegnazione manuale, comunque, potrete farlo alla schermata "Profiles" del programma. Nel menù a scorrimento della nuova schermata selezionate il pulsante del gamepad a cui volete cambiare assegnazione e nella nuova schermata cliccate sulla nuova funzione. Potete anche modificare il funzionamento del touchpad del DualShock 4 in modo che funzioni come un mouse.